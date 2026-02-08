Youna y Samahara Lobatón aparecieron juntos en una transmisión en vivo a través de TikTok, sorprendiendo a sus seguidores luego de una larga etapa marcada por enfrentamientos públicos. El barbero realizaba el live para promocionar su rifa pro salud cuando la madre de su hija se sumó a la transmisión para brindarle su apoyo.

A diferencia de anteriores apariciones, el encuentro se desarrolló en un tono calmado y conciliador. Ambos aprovecharon el espacio para aclarar cuál es la etapa que atraviesan actualmente como padres de la menor Xianna y responder a los comentarios que circulaban en redes sociales sobre una posible reconciliación. “Dejamos de pelear por fin”, comentó Youna.

Youna descarta retomar su relación amorosa con Samahara

Durante la transmisión, Youna fue enfático al descartar cualquier posibilidad de retomar una relación sentimental con Samahara Lobatón. El influencer señaló que no existe intención alguna de volver como pareja y que su vínculo está enfocado únicamente en la crianza de su hija.

“Para tristeza de todos, siempre vamos a seguir siendo padre de Xianna nada más, no va a haber nada entre nosotros, por ningún lado ha habido intención”, manifestó, dejando en claro que su relación con la hija de Melissa Klug es estrictamente parental.

Youna agradece a Samahara Lobatón por apoyarlo en su rifa

En otro momento del live, Youna explicó que ambos decidieron bajar la tensión tras un periodo de constantes conflictos, priorizando el diálogo y el bienestar de su hija. Según indicó, este cambio permitió que Samahara lo apoye en la rifa pro salud que viene realizando.

“Dejamos de pelear por fin, gracias a Dios no hubo más problemas y ahora Samahara está apoyando a la causa”, comentó. Asimismo, se refirió al retraso en la pensión de alimentos, señalando que se trata de una situación excepcional y temporal que fue comprendida por la madre de su hija.

Finalmente, el creador de contenido agradeció públicamente el respaldo de Samahara Lobatón, especialmente en el contexto del tratamiento que sigue contra la leucemia, enfermedad que, según explicó, se ha vuelto más agresiva. “Agradecer a la mamá de mi hija. Ahora creo que se está llegando a algo que siempre he querido yo, llevarnos bien”, expresó, recalcando que ambos priorizan el bienestar de su hija.