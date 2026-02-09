Gustavo Salcedo volvió a colocarse en el centro de la atención mediática luego de que el programa 'Amor y fuego' difundiera imágenes de un encuentro con Maju Mantilla en Punta Hermosa. La situación generó revuelo debido a que, en paralelo, una joven aseguró ser su saliente.

Se trata de María Pía Vallejos, quien afirmó que mantiene una relación cercana con el exdeportista y que incluso atraviesa un momento emocional especial. No obstante, Salcedo negó de forma categórica cualquier vínculo sentimental con ella.

Gustavo Salcedo niega relación con María Pía Vallejos

El reportero de 'Amor y fuego' abordó a Gustavo Salcedo para consultarle sobre la versión que circulaba respecto a una nueva oportunidad en el amor. Frente a las cámaras, el aún esposo de Maju Mantilla rechazó de manera directa dichas afirmaciones.

“La verdad que no voy a dar ninguna declaración. Eso no es así, soy una persona que estoy separada buen tiempo, así que no tengo que estar dando explicaciones… Te agradezco mucho por el interés… Nada que decir en verdad, no te voy a responder más”, expresó el exfutbolista.

María Pía Vallejos aseguró estar enamorada de Gustavo Salcedo

A diferencia de la postura del exdeportista, María Pía Vallejos decidió brindar declaraciones al mismo espacio televisivo. La joven, de profesión veterinaria, confirmó que ambos mantienen salidas y que existe un interés mutuo. “Sí, estamos saliendo”, precisó. Luego añadió: “Bueno, estamos saliendo. Yo conozco a Gustavo hace tiempo y hemos decidido conocernos de otra manera… yo creo que si dos personas tienen interés mutuo es lógico que compartan tiempo juntos”.

Ante la pregunta directa del reportero sobre si está enamorada, la joven fue clara al reconocer que atraviesa una etapa especial junto al exdeportista. "Sí, y él también. Yo creo que si dos personas están interesadas es normal que las vean juntas y el tema de su separación ya es de él, está avanzando con eso”, sostuvo María Pía Vallejos.

La reacción de María Pía Vallejos tras ser consultada por Maju Mantilla

Durante la conversación, Vallejos señaló que no conoce a Maju Mantilla y tuvo palabras de elogio hacia Gustavo Salcedo, a quien describió como una persona correcta y respetuosa. También indicó que comprende el proceso de separación que él atraviesa.

“A mí me encanta Gustavo, me parece un caballero, guapísimo, deportista, yo también soy deportista. Estamos contentos, yendo poco a poco”, comentó. Además, mostró sorpresa al enterarse de que Salcedo habría pasado la noche con Mantilla.