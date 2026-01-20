HOYSuscripcion LR Focus

José Jerí bajo fuego y la caída de Patricia Chirinos | Arde Troya con Juliana Oxenford

Espectáculos

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo conmueven con tierno mensaje por el cumpleaños de su hijo: "Estaré siempre para guiarte"

La conductora Maju Mantilla y su aún esposo celebraron los 13 años de su hijo con emotivos mensajes en el que le expresan su amor incondicional.

El hijo de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo cumplió 13 años. Foto: composición LR/Instagram
El hijo de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo cumplió 13 años. Foto: composición LR/Instagram

Maju Mantilla y su aún esposo Gustavo Salcedo celebraron el cumpleaños número 13 de su hijo mayor. Aunque la expareja no se mostraron juntos, ambos le dedicaron a su primogénito emotivos mensajes en redes sociales, en el que expresaron su amor al verlo crecer y esforzarse en su club de futbol en donde es arquero.

“También sé que tienes muchos sueños y me siento profundamente parte de ellos, mientras los vas construyendo, yo estaré siempre para guiarte y acompañarte. Amor de mamá por siempre”, escribió Maju Mantilla en un extenso y conmovedor mensaje que compartió en su cuenta de Instagram, donde dejó en claro que siempre estará presente para guiarlo y acompañarlo en esta nueva etapa de su vida.

HIPNOSIS: ¿PELIGRO REAL O MITO? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL Y LICETT HINOSTROZA

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo celebran el cumpleaños de su hijo con dedicatoria

Maju Mantilla, quien además se prepara para regresar a la televisión a través de Panamericana TV, compartió un emotivo mensaje. “Tú, convirtiéndote en un adolescente y yo, aprendiendo a entenderte y a acompañarte en esta etapa de tu vida”, escribió la conductora, en su publicación, acompañó sus palabras con fotografías de la celebración y recuerdos de la infancia de su primogénito.

Por su parte, Gustavo Salcedo utilizó sus historias de Instagram para compartir imágenes del cumpleaños y dedicarle un mensaje breve pero significativo: “Feliz cumpleaños mi campeón. Por muchos años más viéndote siempre feliz”. La celebración estuvo marcada por detalles que evidencian el entusiasmo del menor por el deporte, ya que la decoración del cumpleaños estuvo inspirada en Sporting Cristal.

Publicación de Maju Mantilla. Foto: captura/Instagram

Publicación de Maju Mantilla. Foto: captura/Instagram

Maju Mantilla regresa a la televisión

Recientemente, la conductora sorprendió al ser anunciada como una de las conductoras en un nuevo programa de Panamericana Televisión junto con Ethel Pozo, quien perteneció a 'América hoy'. “Ethel, estoy encantadísima de ser parte de la conducción junto a ti. Sé que juntas vamos a aprender bastante, es una nueva aventura y pongo todo mi compromiso. Recibo con bastante gratitud y el objetivo es que sea un éxito”, manifestó.

En la presentación del programa, el cual aún no tiene fecha de estreno, Maju Mantilla se dirigió a la popular 'Señito', a quien agradeció por la oportunidad. “Gisela, al igual que muchas personas, soy alguien que te respeta y admira por tu trayectoria profesional y por tu capacidad de liderazgo con una empresa como GV Producciones”, afirmó.

