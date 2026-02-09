Gustavo Salcedo habría pasado la noche con Maju Mantilla según el programa de Rodrigo González. | Foto composición LR / Google/ Amor y fuego

Gustavo Salcedo habría pasado la noche con Maju Mantilla según el programa de Rodrigo González. | Foto composición LR / Google/ Amor y fuego

Gustavo Salcedo vuelve a estar en el ojo público. Esta vez, el programa 'Amor y fuego' anunció una exclusiva que expone un encuentro entre el exdeportista y Maju Mantilla en Punta Hermosa, meses después de confirmar públicamente el fin de su matrimonio.

El adelanto del informe generó impacto debido a un detalle adicional: Salcedo habría salido previamente con otra mujer. Este contexto alimentó nuevas interrogantes sobre la situación personal del exremero olímpico y su vínculo actual con la madre de sus hijos.

¿Gustavo Salcedo y Maju Mantilla siguen juntos?

Según lo revelado por el espacio conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, Gustavo Salcedo pasó la noche con Maju Mantilla luego de haber sido visto en compañía de una joven con quien estaría iniciando una relación.

Durante el reportaje, el equipo periodístico abordó a la presunta saliente del exdeportista. “Después que él se vio contigo, quedándose con la mamá de su hijos en Punta Hermosa, juntos”, expresó el reportero. La joven confirmó que ambos se estaban conociendo y evidenció sorpresa ante la información recibida.

El silencio de Gustavo Salcedo frente a las cámaras

Las imágenes también muestran el momento en que el reportero consulta directamente a Gustavo Salcedo sobre una posible reconciliación con Maju Mantilla tras el encuentro registrado.

Ante la pregunta, el exdeportista optó por no responder. Su actitud reservada generó aún más especulación, ya que evitó aclarar si se trató de un acercamiento familiar o de un intento por retomar la relación.

Gustavo Salcedo y Maju Mantilla: un matrimonio marcado por la polémica y las acusaciones

La historia entre Gustavo Salcedo y Maju Mantilla ha estado acompañada de controversias públicas. Ambos protagonizaron una fuerte polémica luego de que él la acusara de una supuesta infidelidad, episodio que expuso la crisis que atravesaba el matrimonio.

En un inicio, se creyó que la separación se produjo únicamente por los conflictos protagonizados por el deportista. No obstante, versiones posteriores señalaron que la ruptura habría sido consecuencia de situaciones más complejas.

¿Cuánto duró la relación de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo?

La relación entre la exMiss Mundo 2004 y el deportista olímpico fue considerada durante años como una de las más sólidas del espectáculo peruano. Su historia se extendió por 19 años e incluyó un matrimonio de 13, marcado por una boda mediática y una imagen pública de estabilidad. Ese vínculo atravesó etapas de ilusión, renovación y crisis, hasta llegar a un desenlace definitivo. En agosto pasado, tras un proceso de conciliación, Gustavo Salcedo confirmó el fin del matrimonio, sin ofrecer mayores explicaciones.

Un mes después del anuncio oficial, surgieron versiones que modificaron el relato inicial. Programas de espectáculos señalaron que Maju Mantilla habría tenido un acercamiento con otro hombre, hecho que habría acelerado la ruptura. Con esta revelación, la percepción pública cambió.