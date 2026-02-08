HOYSuscripcion LR Focus

Milena Warthon cumple su sueño de participar en la fiesta de la Virgen de la Candelaria: "He pedido a la Virgencita por mi familia"

La cantante Milena Warthon, referente de la música andina pop, participó por primera vez en la festividad de la Virgen de la Candelaria y compartió su emoción en el evento.

Cantante Milena Warthon participó en fiesta de la Virgen de la Candelaria este domingo 8 de febrero.
Cantante Milena Warthon participó en fiesta de la Virgen de la Candelaria este domingo 8 de febrero. | Foto: composición Liubomir Fernández / URPI - LR / Milena Warthon

La Festividad de la Virgen de la Candelaria volvió a llenar de música y devoción la ciudad de Puno este 2026 este domingo 8 de febrero. Más de 90 conjuntos participaron en el tradicional concurso de trajes de luces en el Estadio de la Universidad Nacional del Altiplano, desplegando coloridas coreografías que forman parte de una celebración reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

En medio de la algarabía, una de las voces más esperadas fue la de Milena Warthon, cantante peruana de 25 años que se ha convertido en referente de la música andina pop y que por primera vez participó en la Candelaria.

Milena Warthon emocionada en su primera festividad de la Candelaria

Milena compartió con La República la alegría de cumplir un sueño largamente esperado. "Es la primera vez que estoy aquí, estoy muy emocionada. Estoy muy feliz y agradecida", señaló antes del pasacalle. La intérprete, ganadora de una Gaviota en Viña del Mar, destacó la energía que se vive en Puno durante estos días: "Es algo que tenía pendiente hace mucho tiempo y es súper bonito por fin este 2026 estar realizándolo. La energía que se siente es maravillosa".

La artista también reveló el lado espiritual de su participación. "He pedido mucho a la Virgencita para que me cuide y le dé muchas bendiciones a mi familia", expresó con emoción, dejando ver la conexión personal que la une de las festividades más importantes del país.

Un compromiso para volver

La tradición de la Candelaria dicta que quienes participan deben hacerlo durante tres años consecutivos. Milena Warthon aseguró que está lista para cumplir con esa promesa. "Ya estoy enteradísima que tres años me van a tener acá", comentó entre risas, confirmando que su vínculo con la festividad recién comienza.

Además, la intérprete de 'Warmisitay' adelantó que su presencia no se limitará al evento del domingo 8 de febrero. "Todavía no nos vamos, porque el martes también es el pasacalle", dijo, enviando un mensaje de cariño a las personas que la recibieron con entusiasmo.

