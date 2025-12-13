Flavia Laos anunció que será telonera en el concierto de Nicky Jam en Guatemala. | Foto: composición LR/IG - Flavia Laos/Sony Music

Flavia Laos anunció que será telonera en el concierto de Nicky Jam en Guatemala. | Foto: composición LR/IG - Flavia Laos/Sony Music

Flavia Laos sorprendió a sus fans al anunciar en sus redes sociales que será telonera oficial en el concierto que ofrecerá el cantante puertorriqueño Nicky Jam en Guatemala, el próximo 31 de enero de 2026, como parte de su gira 'World Tour'.

Tal como lo expresó en su historia de Instagram, la noticia que compartió con entusiasmo representa un importante paso en la carrera musical de la cantante y actriz peruana.

La emoción de compartir el mismo escenario con Nicky Jam

La artista aprovechó el esperado momento para anunciar en su cuenta de Instagram el cumplimiento de uno de sus grandes sueños: ser telonera en uno de los conciertos que ofrecerá el cantante de reguetón Nicky Jam. Con un mensaje cargado de emoción, compartió la noticia con sus seguidores, quienes la felicitaron por este nuevo logro.

Asimismo, no dudó en elogiar la trayectoria del cantante puertorriqueño, a quien considera una gran referencia musical, un ídolo en la industria del género urbano y un ejemplo a seguir.

''Chicos, ando demasiado feliz. Ya les puedo revelar que voy a abrirle el concierto a Nicky Jam en su 'World Tour', el 31 de enero de 2026. Eso es una locura, gente, porque ustedes no saben cómo yo lo admiro. He crecido escuchando su música y que pueda abrirle a un artista tan grande, encima en otro país, de verdad es de locos. Cuando me contaron, de verdad que me tuvieron que agarrar para que no me desmaye. Súper contenta'', declaró Flavia Laos totalmente emocionada.

En ese contexto, la artista peruana invitó a sus seguidores en Guatemala a adquirir cuanto antes las entradas para el concierto. Mientras compartía el anuncio, Flavia Laos también prometió preparar un 'supershow' que esté a la altura del evento y haga delirar a todos los fans del cantante de reguetón.

El agradecimiento de Flavia Laos a todos sus seguidores

En su feed de Instagram, Flavia Laos reiteró en varias ocasiones lo importante que es para ella ser telonera en el concierto del intérprete boricua en el extranjero. La actriz y cantante peruana destacó que esta oportunidad representa un sueño cumplido y un gran paso en su crecimiento profesional. Además, agradeció el apoyo constante de sus seguidores, a quienes considera clave en este nuevo logro.

''Le abrimos a Nicky Jam en Guatemala este 31 de enero. Abrir el show de un artista que admiro desde siempre, en un país que no es el mío, es un regalo inmenso de la vida. Ustedes son parte de cada logro, estoy feliz y agradecida. Esto recién comienza'', concluyó.