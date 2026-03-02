André Silva fue captado amaneciéndose el último fin de semana en una discoteca del sur, según imágenes emitidas por ‘Amor y fuego’ el lunes 2 de marzo. En el informe se observa al protagonista de la serie ‘Luz de luna 4’ salir del local cuando ya era de día, con las manos en los bolsillos, para luego retirarse en una camioneta junto a sus amigos.

Tras las imágenes, volvieron a cobrar fuerza los rumores de una posible ruptura con su esposa Adriana Álvarez, con quien lleva tres años de matrimonio y es hija de la productora Michelle Alexander.

Cabe recordar que el actor, de 42 años, compartió un comunicado a inicios de febrero en el que dejó entrever que estaría atravesando una etapa distinta a nivel familiar, lo que muchos interpretaron como una posible separación de la madre de su hija. “Todo va a estar bien”, expresó en ese entonces.

‘Amor y fuego’ afirma que André Silva terminó con su esposa Adriana Álvarez

“Estaba solito junto a unos amigos, ¿habrá pedido permiso? Piensa, Andresito, pórtate bien porque si no te quedas sin protagónico”, se escucha en la voz en off del informe, mientras se emitían las imágenes en las que el André Silva es captado saliendo de una discoteca del sur y dirigiéndose a su camioneta.

Lo más llamativo fue que, según la producción de ‘Amor y fuego’, le aseguró a Rodrigo Gonzales ‘Peluchín’ y a Gigi Mitre que el llamado ‘León de la cumbia’ se encuentra separado de Adriana Álvarez, madre de su hija. La revelación sorprendió al conductor, pero luego se burló del actor.

“Ahora veremos si te dan chamba (risas)”, señaló ‘Peluchín’, en alusión a que Michelle Alexander es productora de las novelas de América TV, donde Silva ha sido elegido como protagonista. Hasta el momento, ni el actor ni su esposa se han pronunciado públicamente sobre un eventual fin de su matrimonio.

¿Cómo se conocieron André Silva y Adriana Álvarez?

André Silva y Adriana Álvarez se conocieron cuando ambos pertenecían a ‘Del barrio producciones’ en 2006, productora cuya dueña es Michelle Alexander. Allí el actor daría sus primeros pasos en la actuación con su papel antagónico en la serie ‘Las vírgenes de la cumbia’.

En tanto que su futura esposa también daba sus primeros pasos en el ámbito laboral en la productora de su mamá, ya que ella había egresado de la carrera de comunicaciones, especializándose en el área audiovisual. En 2022 ambos anunciaron su matrimonio y en 2023 se dieron el ‘sí, acepto’ en el altar.