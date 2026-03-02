HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Minem declara emergencia en suministro de GNV hasta el 14 de marzo
Minem declara emergencia en suministro de GNV hasta el 14 de marzo     Minem declara emergencia en suministro de GNV hasta el 14 de marzo     Minem declara emergencia en suministro de GNV hasta el 14 de marzo     
Espectáculos

André Silva se amanece en discoteca del sur, según ‘AyF’ y crecen los rumores de ruptura con su esposa Adriana Álvarez

‘Amor y fuego’ captó al protagonista de ‘Luz de luna 4’, André Silva, saliendo de una discoteca en horas de la mañana, sin la compañía de su esposa, hija de Michelle Alexander y productora de América TV. 

André Silva y Adriana Álvarez Alexander tienen una hija en común. Foto: Composición LR/Instagram/Willax.
André Silva y Adriana Álvarez Alexander tienen una hija en común. Foto: Composición LR/Instagram/Willax.

André Silva fue captado amaneciéndose el último fin de semana en una discoteca del sur, según imágenes emitidas por ‘Amor y fuego’ el lunes 2 de marzo. En el informe se observa al protagonista de la serie ‘Luz de luna 4’ salir del local cuando ya era de día, con las manos en los bolsillos, para luego retirarse en una camioneta junto a sus amigos.

Tras las imágenes, volvieron a cobrar fuerza los rumores de una posible ruptura con su esposa Adriana Álvarez, con quien lleva tres años de matrimonio y es hija de la productora Michelle Alexander.

Cabe recordar que el actor, de 42 años, compartió un comunicado a inicios de febrero en el que dejó entrever que estaría atravesando una etapa distinta a nivel familiar, lo que muchos interpretaron como una posible separación de la madre de su hija. “Todo va a estar bien”, expresó en ese entonces.

PUEDES VER: André Silva habría terminado con su esposa Adriana Álvarez, hija de Michelle Alexander: 'Empezamos a transitar una etapa distinta'

lr.pe

‘Amor y fuego’ afirma que André Silva terminó con su esposa Adriana Álvarez

“Estaba solito junto a unos amigos, ¿habrá pedido permiso? Piensa, Andresito, pórtate bien porque si no te quedas sin protagónico”, se escucha en la voz en off del informe, mientras se emitían las imágenes en las que el André Silva es captado saliendo de una discoteca del sur y dirigiéndose a su camioneta.   

Lo más llamativo fue que, según la producción de ‘Amor y fuego’, le aseguró a Rodrigo Gonzales ‘Peluchín’ y a Gigi Mitre que el llamado ‘León de la cumbia’ se encuentra separado de Adriana Álvarez, madre de su hija. La revelación sorprendió al conductor, pero luego se burló del actor.

“Ahora veremos si te dan chamba (risas)”, señaló ‘Peluchín’, en alusión a que Michelle Alexander es productora de las novelas de América TV, donde Silva ha sido elegido como protagonista. Hasta el momento, ni el actor ni su esposa se han pronunciado públicamente sobre un eventual fin de su matrimonio.

PUEDES VER: ‘Luz de luna’ vuelve a la TV: lanzan conmovedor avance de la cuarta temporada de la telenovela peruana

lr.pe

¿Cómo se conocieron André Silva y Adriana Álvarez?

André Silva y Adriana Álvarez se conocieron cuando ambos pertenecían a ‘Del barrio producciones’ en 2006, productora cuya dueña es Michelle Alexander. Allí el actor daría sus primeros pasos en la actuación con su papel antagónico en la serie ‘Las vírgenes de la cumbia’.

En tanto que su futura esposa también daba sus primeros pasos en el ámbito laboral en la productora de su mamá, ya que ella había egresado de la carrera de comunicaciones, especializándose en el área audiovisual. En 2022 ambos anunciaron su matrimonio y en 2023 se dieron el ‘sí, acepto’ en el altar.

Notas relacionadas
André Silva habría terminado con su esposa Adriana Álvarez, hija de Michelle Alexander: "Empezamos a transitar una etapa distinta"

André Silva habría terminado con su esposa Adriana Álvarez, hija de Michelle Alexander: "Empezamos a transitar una etapa distinta"

LEER MÁS
‘Luz de luna’ vuelve a la TV: lanzan conmovedor avance de la cuarta temporada de la telenovela peruana

‘Luz de luna’ vuelve a la TV: lanzan conmovedor avance de la cuarta temporada de la telenovela peruana

LEER MÁS
André Silva participará en el musical ‘Caballeros cantan’ junto a actores internacionales

André Silva participará en el musical ‘Caballeros cantan’ junto a actores internacionales

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Francesca Montenegro asegura que Adrián Villar le confesó que regresó en bicicleta al lugar donde atropelló a Lizeth Marzano

Francesca Montenegro asegura que Adrián Villar le confesó que regresó en bicicleta al lugar donde atropelló a Lizeth Marzano

LEER MÁS
Hijo mayor de María Pía Copello lanza su propia marca de ropa y sorprende con los precios de una prenda

Hijo mayor de María Pía Copello lanza su propia marca de ropa y sorprende con los precios de una prenda

LEER MÁS
Magaly Medina cuestiona en vivo a su reportero por hacer comentario desatinado durante la marcha por Lizeth Marzano: “No están acostumbrados”

Magaly Medina cuestiona en vivo a su reportero por hacer comentario desatinado durante la marcha por Lizeth Marzano: “No están acostumbrados”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

André Silva se amanece en discoteca del sur, según ‘AyF’ y crecen los rumores de ruptura con su esposa Adriana Álvarez

Sporting Cristal separó a Maxloren Castro y Jair Moretti tras polémico video en fiesta: no jugarán ante Carabobo por Copa Libertadores

Fernando Olivera propone referéndum para habilitar la revocatoria de congresistas y del presidente

Espectáculos

Pamela López aprueba boda de Christian Cueva y Pamela Franco, pero lanza fuerte mensaje: "Así va a experimentar lo que yo sentí"

Christian Cueva confirma planes de matrimonio con Pamela Franco y la llena de elogios: "Con ella todo, es el amor de mi vida"

Imitador de Pedro Suárez Vértiz critica al jurado de 'Yo Soy' tras su reciente eliminación: ''Mancharon mi imagen''

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Fernando Olivera propone referéndum para habilitar la revocatoria de congresistas y del presidente

José María Balcázar se vuelve a reunir con embajador de EE.UU. en Palacio de Gobierno

Comisión de Ética cancela sesión donde se definiría denuncia contra Milagros Jáuregui por exposición de menores

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025