Espectáculos

Federico Salazar se sincera sobre su matrimonio con Katia Condos y admite ser 'pisado': “A mucha honra”

El periodista Federico Salazar sorprendió al hablar sin filtros sobre su relación con la actriz y dejó una reflexión que provocó risas, aplausos y debate en redes.

Federico Salazar tuvo un divertido momento al hablar de u relación con Katia Condos.
Federico Salazar tuvo un divertido momento al hablar de u relación con Katia Condos. | Foto composición LR / Google

Federico Salazar volvió a captar la atención del público tras referirse con total naturalidad a su vida en pareja con Katia Condos. El comunicador participó en una entrevista que no tardó en viralizarse, luego de que la propia actriz compartiera un fragmento del diálogo en sus redes sociales.

El clip difundido muestra un momento distendido que generó múltiples reacciones. Desde el inicio, el tono marcó la pauta del la conversación y anticipó una respuesta poco convencional por parte del periodista, quien optó por la honestidad y el humor.

PUEDES VER: Sol Carreño bromea a Verónica Linares tras lograr conducir junto a Federico Salazar: 'Estabas serruchando'

lr.pe

Federico Salazar revela quién manda en su relación con Katia Condos

El video fue publicado por Katia Condos con una frase que despertó curiosidad entre sus seguidores. “Tutorial de cómo responder cuando te preguntan, ¿quién manda en casa?”, se lee al inicio del fragmento. En la descripción, la actriz agregó: “No saben cómo me he reído viendo esta entrevista de @feyesalazar . ¿Qué responderían ustedes?”.

Durante la conversación con Daniela Cilloniz en un pódcast, Federico Salazar fue consultado directamente sobre quién toma las decisiones en su hogar. La pregunta, habitual en entrevistas, derivó en una respuesta que rompió esquemas y dejó en claro la dinámica que mantiene con su esposa.

Federico Salazar afirma que es 'pisado'

Ante la consulta, el conductor no dudó en responder: “Obviamente Katia, yo soy un hombre sabio”. La afirmación provocó una inmediata reacción de la entrevistadora, quien le preguntó si se consideraba “saco largo”.

Lejos de incomodarse, Salazar profundizó su respuesta con una frase que se volvió viral. “Larguísimo, saco y todo …pisado a mucha honra y mientras más me pisan más contento me pongo porque es bien rico”, señaló entre risas. Incluso añadió otra confesión que terminó por relajar el ambiente: “A veces le pregunto ‘Amor cuando me toca la pisada’”.

Reacciones en redes sociales tras la confesión de Federico Salazar

Las declaraciones no pasaron desapercibidas y generaron una ola de comentarios en plataformas digitales. Muchos usuarios destacaron la seguridad del periodista y celebraron la complicidad que demuestra con Katia Condos.

Entre los mensajes más comentados se leyeron frases como: “Maeeeeeeeestrooooo el Fedeeee! Jajajajaj”, “Qué bueno, es un crack para responder. ¡Un excelente periodista!”, “La fórmula perfecta para vivir feliz” y “Si supieran que el hombre que se expresa así es porque sabe que en su casa es el rey”.

PUEDES VER: Katia Condos celebró los 15 años de su hija con Federico Salazar y le dedica emotivo mensaje: 'Te amamos'

lr.pe

Federico Salazar y Katia Condos: ¿cuándo se casaron?

Federico Salazar y Katia Condos conforman uno de los matrimonios más estables del espectáculo local. Ambos contrajeron matrimonio en octubre de 2008, luego de varios años de relación previa, y formaron una familia lejos de escándalos mediáticos.

Fruto de su unión nacieron sus tres hijos: Vasco, Siena y Tilsa. Con más de 25 años de historia en común, la pareja se mantiene vigente tanto en lo profesional como en lo personal, consolidándose como referentes dentro de la televisión peruana.

