¡Sacaron los trapitos al aire! Los recordados periodistas y exconductores de Primera Edición, Federico Salazar y Sol Carreño, se presentaron como invitados en la última edición del pódcast de Verónica Linares en YouTube, La Linares, y revivieron más de una reveladora y divertida anécdota de sus primeros años en el noticiero durante la década de los 90.

Durante la entrevista, el emblemático conductor de América recordó sus inicios en el periodismo televisivo en el programa Pulso, de Panamericana, en 1984, y contó que durante esa época conoció a una joven Verónica Linares, quien iniciaba su carrera periodística en la televisión. “Yo era reportera, era chibolita. (…) Yo te he acompañado una vez haciendo vivo”, confesó Linares entre risas, revelando que sus caminos profesionales se cruzaron mucho antes de convertirse en una de las duplas más representativas y duraderas de los noticieros matutinos.

TE RECOMENDAMOS ROSA MARÍA CIFUENTES Y JHAN SANDOVAL: CÓMO DESPEDIR A UN FAMILIAR FALLECIDO | ASTROMOOD

Frente a esta anécdota, Sol Carreño no dudó en lanzar un pícaro comentario y exponer a Verónica. “O sea que desde ahí la estabas serruchando (a la exreportera)”, respondió, desatando carcajadas entre los periodistas, a lo que la actual compañera de Federico no se quedó callada y respondió con rapidez: “Desde ahí dije: este se queda conmigo”.

Uno de los momentos más comentados del pódcast fue cuando Sol Carreño contó que se sintió traicionada luego de ver que Verónica Linares tomó su lugar como compañera de conducción de Federico Salazar. “Yo confieso que no la vi venir, pensé que era la única mujer en su vida, forever and always (siempre y para siempre). A Katia la toleraba porque, bueno, pero tampoco lo podía atender todo el día”, reveló, confesando con ironía su sorpresa por la decisión que tomó el canal.

Entre bromas, Federico Salazar, Sol Carreño y Verónica Linares reflejaron no solo la química construida por los años de trabajo juntos, sino también la confianza y la complicidad que han traspasado las pantallas.