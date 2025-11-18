HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Katia Condos celebró los 15 años de su hija con Federico Salazar y le dedica emotivo mensaje: “Te amamos”

La actriz Katia Condos compartió un sentido mensaje para su hija y publicó imágenes de la celebración de sus 15 años, realizada en una reunión íntima.

Katia Condos y Federico Salazar tienen 3 hijos. Foto: composición LR/Instagram
La actriz Katia Condos celebró los 15 años de su hija menor, fruto de su relación con el periodista Federico Salazar, con una reunión íntima. La celebración, realizada en casa, mostró un ambiente cálido y familiar, donde la adolescente posó radiante junto a una mesa decorada con bocaditos, dulces y una torta hecha especialmente para ella. “¡No puedo creer que ya tengas 15, mi princesa!”, expresó la actriz en una sentida dedicatoria que acompañó las imágenes publicadas en Instagram.

La publicación recibió comentarios de figuras cercanas como Rebeca Escribens, Almendra Gomelsky y Denisse Dibós, quienes expresaron su cariño por Siena. Aunque el periodista Federico Salazar no apareció en las fotos compartidas, dejó un ‘me gusta’ en el post de su esposa y madre de sus tres hijos.

Mensaje de Katia Condos. Foto: Instagram

Katia Condos dedica emotivo mensaje a su hija por sus 15 años

A través de su cuenta oficial de Instagram, Katia Condos compartió varias imágenes de la celebración, donde se aprecia a Siena disfrutando de un cumpleaños sencillo, íntimo y decorado especialmente para ella. La actriz acompañó las fotografías con un mensaje lleno de amor:

“¡No puedo creer que ya tengas 15, mi princesa! Tus abrazos, tu sentido del humor, tu nobleza, esa forma empática con la que te mueves en la vida, llenan nuestros corazones de infinita felicidad. ¡Que disfrutes tu día! Y que el camino que elijas esté lleno de risas, de amor, de paz y de todo lo que tu corazón desee. ¡Te amamos!”

¿Quiénes son los hijos de Katia Condos y Federico Salazar?

Katia Condos y Federico Salazar son padres de Vasco, Tilsa y Siena. El mayor, tiene 23 años y estudió Ingeniería de la Información en la Universidad del Pacífico, según su perfil profesional en LinkedIn.

Tilsa Salazar, de 20 años, ha estado vinculada al mundo artístico desde pequeña. A los 14 años participó en la obra musical Billy Elliot y también formó parte del espectáculo navideño Ropoponpom, dirigido por Almendra Gomelsky. Actualmente combina su pasión por el baile con la creación de contenido en Instagram y TikTok.

Siena, la menor, nació cuando sus padres tenían 42 y 50 años. Aunque muchos asumieron que no había sido planificada, Katia aclaró que su llegada fue conversada y deseada por ambos.

