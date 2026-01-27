HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
Espectáculos

Federico Salazar preocupa a sus seguidores tras haber sido hospitalizado por insuficiencia renal: "Uno enredándose solito"

El periodista de 'América Noticias' reapareció en redes sociales para contar qué pasó días internado en el hospital debido a una insuficiencia renal que complicó su salud.

Federico Salazar reaparece tras haber estado hospitalizado. Foto: composición LR/Instagram/Instagram
Federico Salazar reaparece tras haber estado hospitalizado. Foto: composición LR/Instagram/Instagram

El periodista Federico Salazar, una de las figuras más queridas de los noticieros de la televisión, generó preocupación entre sus seguidores tras revelar que estuvo hospitalizado durante 10 días debido a una insuficiencia renal. Su ausencia en la conducción del noticiero matutino, en el que comparte conducción con Verónica Linares, lo que llevó a muchos televidentes a preguntarse por su estado de salud.

Fue el propio periodista quien decidió contar lo sucedido a través de su cuenta oficial de Instagram, en el que publicó una fotografía desde el hospital recibiendo tratamiento médico. Con su característico sentido del humor, acompañó la imagen con la frase: “Cuándo no… uno enredándose solito”. Más adelante, al responder a una seguidora que le consultó qué había ocurrido, precisó el diagnóstico: “Insuficiencia renal… 10 días de hospitalización”.

TE RECOMENDAMOS

¿POR QUÉ OCURREN TANTOS ACCIDENTES? LOS TRÁNSITOS PLANETARIOS | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Hija de Katia Condos y Federico Salazar reaparece para apoyar a su madre y le dedica emotivo mensaje: 'Súper orgullosa'

lr.pe

Federico Salazar expresa su mejoría tras haber estado internado en hospital

Tras varios días de recuperación, Federico Salazar reapareció públicamente para llevar tranquilidad a su audiencia. En una nueva publicación, el periodista de 65 años agradeció las muestras de cariño recibidas y aseguró que su estado de salud ha mejorado desde que fue dado de alta. “Gracias a los que se preocuparon y mandaron sus saludos, ¡Listo para seguir fastidiando!”, escribió.

En el clip se le ve más animado, incluso bromeando sobre lo vivido. “Bueno, qué bueno estar de vuelta acá en la chamba. Acá estamos en el canal en nuestro super Z y además, en este caso, disfrutando de ‘Espectáculos de verano’ después de unos días en la clínica. Bueno, ya todo está bien. Felizmente, menos peso y menos soles en la billetera, pero todo va bien”, comentó, dejando ver que la recuperación también implicó gastos médicos.

PUEDES VER: Connie Chaparro defiende a su esposo Sergio Galliani por acusaciones de maltrato: 'Eso se llama difamar'

lr.pe

Seguidores de Federico Salazar preocupados por la salud del periodista

La noticia sobre la hospitalización del periodista, esposo de la actriz Katya Condos, generó que usuarios en redes sociales le escribieran mensajes de apoyo por su pronta mejoría. “Te extrañamos mucho. Estuvimos orando por ti”, “Primero la salud, ya para recuperar los chivilines empieza a ahorrar”, “Bienvenido Federico, un abrazo fuerte Dios te colme de muchas bendiciones” y “Las mañanas no eran las mismas si no estaba la mejor dupla de los noticieros” fueron algunos de los comentarios que recibió.

Notas relacionadas
Sol Carreño bromea a Verónica Linares tras lograr conducir junto a Federico Salazar: “Estabas serruchando”

Sol Carreño bromea a Verónica Linares tras lograr conducir junto a Federico Salazar: “Estabas serruchando”

LEER MÁS
Katia Condos celebró los 15 años de su hija con Federico Salazar y le dedica emotivo mensaje: “Te amamos”

Katia Condos celebró los 15 años de su hija con Federico Salazar y le dedica emotivo mensaje: “Te amamos”

LEER MÁS
Verónica Linares revela por primera vez si llegó a sentirse atraída por Federico Salazar: "La gente cree que es mi esposo"

Verónica Linares revela por primera vez si llegó a sentirse atraída por Federico Salazar: "La gente cree que es mi esposo"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Nelly Rossinelli cuenta que pasó mal momento en playa exclusiva de Perú: "Me dio una cólera"

Nelly Rossinelli cuenta que pasó mal momento en playa exclusiva de Perú: "Me dio una cólera"

LEER MÁS
Mall ‘KM 40’ de Farfán a más de un año de inaugurado: imágenes muestran escasa presencia de público

Mall ‘KM 40’ de Farfán a más de un año de inaugurado: imágenes muestran escasa presencia de público

LEER MÁS
Connie Chaparro defiende a su esposo Sergio Galliani por acusaciones de maltrato: “Eso se llama difamar”

Connie Chaparro defiende a su esposo Sergio Galliani por acusaciones de maltrato: “Eso se llama difamar”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuál es el país de América Latina que supera a China, pero no a EE. UU. en importante ranking sobre calidad de vida?

Karla Tarazona desmiente que Christian Cueva le impida hablar de Pamela Franco: “Nadie me dice qué hacer”

Capturan en Bolivia a conviviente de ‘Jhonsson’, cabecilla de la temida banda Los Pulpos

Espectáculos

Karla Tarazona desmiente que Christian Cueva le impida hablar de Pamela Franco: “Nadie me dice qué hacer”

Tony Succar revela qué medidas tomará el hotel tras incidente ocurrido con su padre en Estados Unidos: "Ojalá esto no vuelva a repetirse"

Nelly Rossinelli cuenta que pasó mal momento en playa exclusiva de Perú: "Me dio una cólera"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Informe del JEE advierte que candidato presidencial del partido Patriótico del Perú habría declarado información falsa

César Hinostroza seguirá con prisión preventiva: PJ ratifica medida por 36 meses

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025