El periodista Federico Salazar, una de las figuras más queridas de los noticieros de la televisión, generó preocupación entre sus seguidores tras revelar que estuvo hospitalizado durante 10 días debido a una insuficiencia renal. Su ausencia en la conducción del noticiero matutino, en el que comparte conducción con Verónica Linares, lo que llevó a muchos televidentes a preguntarse por su estado de salud.

Fue el propio periodista quien decidió contar lo sucedido a través de su cuenta oficial de Instagram, en el que publicó una fotografía desde el hospital recibiendo tratamiento médico. Con su característico sentido del humor, acompañó la imagen con la frase: “Cuándo no… uno enredándose solito”. Más adelante, al responder a una seguidora que le consultó qué había ocurrido, precisó el diagnóstico: “Insuficiencia renal… 10 días de hospitalización”.

Federico Salazar expresa su mejoría tras haber estado internado en hospital

Tras varios días de recuperación, Federico Salazar reapareció públicamente para llevar tranquilidad a su audiencia. En una nueva publicación, el periodista de 65 años agradeció las muestras de cariño recibidas y aseguró que su estado de salud ha mejorado desde que fue dado de alta. “Gracias a los que se preocuparon y mandaron sus saludos, ¡Listo para seguir fastidiando!”, escribió.

En el clip se le ve más animado, incluso bromeando sobre lo vivido. “Bueno, qué bueno estar de vuelta acá en la chamba. Acá estamos en el canal en nuestro super Z y además, en este caso, disfrutando de ‘Espectáculos de verano’ después de unos días en la clínica. Bueno, ya todo está bien. Felizmente, menos peso y menos soles en la billetera, pero todo va bien”, comentó, dejando ver que la recuperación también implicó gastos médicos.

Seguidores de Federico Salazar preocupados por la salud del periodista

La noticia sobre la hospitalización del periodista, esposo de la actriz Katya Condos, generó que usuarios en redes sociales le escribieran mensajes de apoyo por su pronta mejoría. “Te extrañamos mucho. Estuvimos orando por ti”, “Primero la salud, ya para recuperar los chivilines empieza a ahorrar”, “Bienvenido Federico, un abrazo fuerte Dios te colme de muchas bendiciones” y “Las mañanas no eran las mismas si no estaba la mejor dupla de los noticieros” fueron algunos de los comentarios que recibió.