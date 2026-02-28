HOYSuscripcion LR Focus

Elecciones CAL 2026: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 compiten por decanato
Elecciones CAL 2026: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 compiten por decanato     
EE. UU. e Israel atacan Irán: últimas noticias sobre la ofensiva
EE. UU. e Israel atacan Irán: últimas noticias sobre la ofensiva     
🔴 Se elige al nuevo DECANO del COLEGIO DE ABOGADOS para el periodo 2026-2027

Espectáculos

Valentino Palacios alcanza acuerdo con joven que lo denunció por agresión física en Ventanilla: "Por nuestra paz mental"

A través de una llamada por WhatsApp, Valentino Palacios se comunicó con Zamira Grados y reveló que posteriormente pudieron conocerse en persona. Además, aclararon que la joven nunca presentó una fractura en las costillas.

La joven precisó que no presentó complicaciones en el tobillo Foto: Composición LR
La joven precisó que no presentó complicaciones en el tobillo Foto: Composición LR | TikTok

El tiktoker Valentino Palacios se pronunció una vez más sobre la agresión física que protagonizó en las calles de Ventanilla contra Zamira Grados. A través de sus redes sociales, el creador de contenido informó que habló cara a cara con la agredida y acordaron pedir disculpas públicas al respecto para "cerrar el episodio". Según indicaron los jóvenes, el objetivo es priorizar el bienestar emocional de sus familias. 

Asimismo, Palacios precisó que, más allá de la controversia, decidió hacer el video para explicar a sus seguidores la decisión que tomó tras conversar en privado con Grados. "Realmente quiero decirles de corazón que, por favor, paren con sus comentarios de odio, de hate hacia mi persona y a la persona afectada que se vio envuelta en este problema", declaró.

PUEDES VER: Madre de tiktoker Valentino Palacios denunciará a Janet Barboza por llamar a su hijo 'agresor de mujeres': 'Tendrá que demostrarlo'

lr.pe

Valentino Palacio se pronuncia por última vez sobre la denuncia

En la misma línea, el tiktoker declaró: "Quiero decirles que yo, Valentino Palacios, y la otra parte, realmente créanme que estamos en buenos términos. Hemos solucionado este inconveniente por nuestra paz mental y, obviamente, por nuestra tranquilidad de ambos”, expresó.

Además, sostuvo que la pelea ocurrida en la vía pública terminó afectando a ambas familias. Por ello, optaron por disculparse mutuamente. "Hablamos las cosas, aclaramos, porque obviamente los dos estuvimos involucrados en esto", añadió.

PUEDES VER: Tiktoker Valentino Palacios se defiende tras ser denunciado de agredir a joven: 'Actué en defensa por mi hermano'

lr.pe

Zamira Grados también se pronuncia

Asimismo, la joven agredida también intervino en el video para dejar en claro que el conflicto ha quedado en el pasado. "Hemos quedado muy bien, gracias a Dios. Ya tuvimos solución del tema y, claro, todo fue por malos entendidos y una mala comunicación, por lo cual no llegamos a tener un acuerdo. Pero gracias a Dios ya todo está solucionado", manifestó. 

Respecto a sus lesiones, desmintió las versiones difundidas en redes sociales sobre su estado de salud. "Aclarar que nunca tuve una fractura en las costillas, no me las rompieron y que Valentino no fue el principal agresor en la ruptura de tobillo. La caída y los golpes fueron producto del accidente", finalizó.

