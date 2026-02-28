HOYSuscripcion LR Focus

Elecciones CAL 2026: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 compiten por decanato
EE. UU. e Israel atacan Irán: últimas noticias sobre la ofensiva
Espectáculos

Laura Spoya regresa a 'Al sexto días' tras aparatoso accidente y delicada operación a la columna: "Después de la tormenta llega la calma"

Ric la Torre precisó que la exreina de belleza retorna como conductora de 'Al sexto día', espacio en el que se espera que haga un mea culpa por el aparatoso accidente que protagonizó el pasado 12 de febrero.

Laura Spoya fue sometida a una delicada operación en el que le colocaron seis clavos Foto: Composición LR
Laura Spoya fue sometida a una delicada operación en el que le colocaron seis clavos Foto: Composición LR | Instagram / Facebook

Laura Spoya regresará a la conducción de 'Al sexto día' la noche del sábado 28 de febrero por la señal de Panamericana Televisión. La noticia fue anunciada mediante un spot del programa semanal, a casi dos semanas de que la exreina de belleza protagonizara un aparatoso accidente vehicular, en Surco, que derivó en una delicada operación a la columna y que casi le cuesta la vida. 

El creador de contenido Ric la Torre, compañero de la casa televisaba donde labora Spoya, precisó que no se trata únicamente de una entrevista. Según detalló, la exreina de belleza retomará su rol al frente del espacio de ‘La esquina de la televisión’, segmento en el que se espera que haga mea culpa sobre lo ocurrido la madrugada del 12 de febrero.

PUEDES VER: Magaly Medina critica a Laura Spoya por reaparecer en cámaras y hacer bromas sobre accidente vehicular: 'Una irresponsable'

lr.pe

Panamericana lanza adelanto de 'Al sexto día' con Laura Spoya

"Después de la tormenta llega la calma. Ella vuelve. Laura está de regreso para ingresar a sus hogares", se escucha en el adelanto del programa de 'Al sexto día', que se emitirá este sábado 28 de febrero a las 10:00 p.m. El anuncio generó extrañeza, ya que días atrás Laura Spoya se mostró utilizando un corsé ortopédico e indicó que no debía caminar tras la operación quirúrgica a la que fue sometida.

El spot generó reacciones divididas en redes sociales. Algunos cibernautas consideran que la Spoya no estaría tratando con la seriedad correspondiente su accidente y dejaron comentarios como: “Rápido se recuperó”, “Ya no me cae nada bien”, “Puro show”, “¿Tan rápido se recuperó?” y “Aquí no pasó nada”.

PUEDES VER: Laura Spoya se muestra con corsé tras delicada cirugía de columna: 'Se supone que no debería caminar'

lr.pe

Laura Spoya se muestra con corsé tras delicada cirugía de columna

