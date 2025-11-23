HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos
Espectáculos

Karla Tarazona resta importancia a los comentarios de Tilsa Lozano sobre su relación con Christian Domínguez: "La gente cree que manda en mi vida"

Karla Tarazona negó que maneje o trate como un títere al cantante de cumbia Christian Domínguez y afirmó que ella sí respeta a sus compañeros del canal.

Karla Tarazona aseguró que no dará pie a comentarios de terceros en su relación. Foto/Composición: LR
Karla Tarazona aseguró que no dará pie a comentarios de terceros en su relación. Foto/Composición: LR

Karla Tarazona no se quedó callada y respondió con firmeza a Tilsa Lozano, quien la criticó por evitar responder ante las cámaras de un conocido medio local, así como por no permitir que su actual pareja, Christian Domínguez, diera su descargo frente a la demanda que le interpuso Melanie Martínez, madre de su hija Camila.

Para Tarazona, la exmiss Playboy TV Latinoamérica e Iberia solo estaría buscando llamar la atención. “No me manejo como ella, respeto a mis compañeros del canal, por eso no me interesa responderle a nadie”, aseguró. Además, descartó manejar al líder de la Gran Orquesta Internacional como una marioneta y afirmó que cada uno toma sus propias decisiones.

Karla Tarazona pasa tenso momento con presentadora tras comentario sobre su edad en vivo: 'Eso pasa cuando eres muy joven'

lr.pe

Karla Tarazona le responde a Tilsa Lozano

Karla Tarazona negó que manipulé a Christian Domínguez, tal como dejó entrever Tilsa Lozano. "La gente cree que manda en mi vida, que tengo que hacer lo que todos dicen y no es así", se defendió.

Además, la conductora de 'Préndete' aseguró que no permitirá que terceras personas cometen o se metan en su relación, especialmente cuando se trata de comentarios fuera de lugar. Pese a las críticas, Tarazona aseguró que no cambiará su manera de actuar.

Karla Tarazona asegura que Melanie Martínez se contradijo en careo con Christian Domínguez

lr.pe

¿Qué dijo Tilsa Lozano sobre Karla Tarazona?

Durante un informe de 'La noche habla', Tilsa Lozano analizó el comportamiento de Karla Tarazona junto a Christian Domínguez. Lo que llamó la atención de la modelo fue que Tarazona intervenía primero en todo momento, incluso cuando la prensa dirigía sus preguntas directamente al cantante de cumbia.

“Y tú, como mujer, me parece una falta de respeto que tengas que responder en vez de tu pareja, como si el hombre no le dice, no le diera y no podría responder solo”, comentó Tilsa Lozano.

