Periodista 'Chema' Salcedo reafirma su versión tras salir del canal 'PBO' y anuncia: "Mientras tenga un hálito de vida, voy a seguir hablando"

El periodista 'Chema' Salcedo sostiene que su salida del canal 'PBO' no fue voluntaria. En medio de su lucha contra el cáncer, también expresó su deseo de seguir comunicando de cara a las elecciones en Perú.

'Chema' Salcedo comunicó al público su salida de 'PBO', canal de Phillip Butters, el 24 de enero.
'Chema' Salcedo comunicó al público su salida de 'PBO', canal de Phillip Butters, el 24 de enero.

El periodista José María 'Chema' Salcedo se mantiene firme en su postura acerca de su reciente despedida de 'PBO', canal fundado y dirigido por Phillip Butters. En una entrevista, el también locutor, de 79 años de edad, habló sobre su salida del medio, situación que generó múltiples reacciones en medio de la batalla que enfrenta contra el cáncer nasofaríngeo desde 2017.

Días atrás, el 24 de enero, Salcedo reveló su partida del programa en plena transmisión en vivo, agradeciendo a Butters por confiar en su trabajo e indicando lo que este último le comunicó en una conversación posterior a su última hospitalización: que la incertidumbre acerca de su salud le hacía "económicamente inviable para la empresa". Tras ello, Phillip se defendió de las críticas de los usuarios y abordó la situación laboral de 'Chema'.

'Chema' Salcedo sobre su salida de 'PBO': "Yo no me he ido, a mí me 'han ido'"

La participación de 'Chema' Salcedo se dio en 'Tampoco Tampodcast', conducido por Kenji Fujimori, donde el periodista fue invitado. Durante la conversación, el hijo del expresidente Alberto Fujimori le manifestó directamente: "Fuiste separado de un medio por ser considerado 'inviable económicamente'". Ante la observación, Salcedo no dudó en confirmar la situación. "Sí, es correcto", respondió con firmeza, dejando en claro que su salida obedeció a razones vinculadas a la sostenibilidad financiera del medio y no a una decisión personal.

Consultado sobre cómo afrontó una medida de tal magnitud, luego de haber dedicado toda su vida a la profesión y los últimos cinco años al canal 'PBO', 'Chema' explicó que lo hizo con serenidad. "Sin dramatismo. Uno en el tiempo no es eterno. Está sometido a muchos factores que no controlas. Uno de ellos es el económico. Cuando hablo con mi amigo Phillip Butters para incorporarme a trabajar tras mi hospitalización, me da este argumento. Yo no lo veo como una cosa escandalosa. Le digo: 'Rescindamos el contrato'; y punto, se acabó", relató.

Sin embargo, Salcedo expresó su incomodidad frente a quienes aseguraban que su salida de 'PBO' fue voluntaria. "Sí me ha molestado que después se está diciendo que en realidad he renunciado. Yo no me he ido, a mí me 'han ido'", señaló. A pesar de ello, precisó que no se trató de un despido, ya que no era parte de la planilla, sino que trabajaba bajo honorarios. "Por ese lado, no lo tomo con dramatismo", agregó.

"Mientras tenga un hálito de vida": 'Chema' Salcedo firme como periodista de cara a las elecciones

En esa línea, el locutor también abordó un episodio que involucró al Colegio de Periodistas del Perú. La institución, tras revelarse la salida de 'Chema' de 'PBO', manifestó su solidaridad ante su lucha contra el cáncer e incluso lo visitaron en su hogar por invitación suya. "Lo que ha ocurrido, y yo no lo he querido, es que una serie de personas han reaccionado. Ha venido el Colegio de Periodistas del Perú; yo soy fundador (…), ese es mi gremio. No viene con ninguna mala intención. El colegio ha sido atacado, ha sido mal considerado, y eso no lo puedo aceptar. Por lo demás, son etapas de mi vida", indicó.

Más allá de esa polémica, Salcedo —con más de 50 años de trayectoria en radio, televisión y prensa escrita— reafirmó su voluntad de seguir comunicando a través de sus redes sociales, especialmente en el contexto político que atraviesa Perú rumbo a las elecciones presidenciales de 2026. "Mi cabeza va a salir por otro lado, de eso no tengas ninguna duda. Mientras tenga un hálito de vida, yo voy a seguir hablando, voy a seguir opinando. Estamos entrando a una campaña electoral; algo tengo que decir", sentenció.

Jorge Benavides se pronuncia sobre reacción de Magaly Medina por parodiar su cirugía estética: "A la señora no le ha gustado mucho"

Paul Michael anuncia acciones legales contra Selene Cucat, examiga de su novia Pamela López, por difamación: "Afecta gravemente mi honor"

Actriz Johanna Fadul es expulsada de reality 'La casa de los famosos Colombia' tras comentarios racistas en contra de su compañero

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

Colectivo de mujeres trans anuncia plantón contra Johanna San Miguel por comentarios calificados como "transfóbicos"

Deysi Araujo revela que Monserrat Seminario trataba mal a Melcochita y piensa que estaba con él por interés: "Me quedé horrorizada"

Monseratt Seminario revela en qué se gastó el medio millón de soles de Melcochita: "Todo se va a la casa, las bebés y los paseos"

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

