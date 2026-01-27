Karla Tarazona rompió su silencio tras la ola de rumores sobre su relación con Christian Domínguez y la vida de Pamela Franco. La presentadora dejó en claro que nunca recibió indicaciones de Christian Cueva para no hablar sobre la cantante ni sobre el futbolista.

La también madre de tres hijos señaló que su decisión responde únicamente a motivos personales y de respeto hacia quienes forman parte de su entorno cercano, y no a llamadas o mensajes de terceros.

Karla Tarazona aclara su postura sobre Pamela Franco

En conversación con Trome, Tarazona enfatizó: “A mí nadie me dice qué hacer o decir, menos llamar a mi marido a decirle que me calle. Yo no funciono a baterías, menos a corriente, para que me desenchufen. Ni mi mamá puede callarme, menos mandándome a callar”.

La conductora explicó que prefiere mantenerse al margen de ciertos temas para evitar controversias innecesarias y proteger la relación que mantiene con Christian Domínguez: “Se crean cosas. No hablo nada de ella porque no me gusta que me metan en esos temas, siempre ha sido así por respeto a Domínguez. Nos hemos visto y normal, todo bien”.

Karla Tarazona comparte su visita a centro de fertilidad

Recientemente, la presentadora sorprendió a sus seguidores al publicar un video durante su visita al centro de fertilidad del Dr. Luis Noriega. En las imágenes, Tarazona aparece durante una revisión médica, mostrando que prioriza su salud y bienestar familiar.

En la publicación, la conductora escribió: “Ya en las mejores manos”, dejando ver su tranquilidad. Karla comparte su vida con tres hijos, uno de ellos fruto de su relación con Christian Domínguez, y destacó la armonía que mantiene la familia en su hogar.