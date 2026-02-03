Madre de Hugo García ilusionada en medio de rumores de embarazo de Isabella Ladera: "Yo sería feliz"

Los rumores de un supuesto embarazo entre Isabella Ladera y Hugo García surgieron en enero de 2026. | Foto: composición LR/Instagram

Los rumores de un supuesto embarazo entre Isabella Ladera y Hugo García surgieron en enero de 2026. | Foto: composición LR/Instagram

Hugo García e Isabella Ladera viven una feliz etapa como pareja, mientras los rumores sobre un presunto embarazo continúan circulando en las redes sociales y programas de espectáculos. En medio de esa situación, Fabiola Silva, madre del influencer peruano, rompió su silencio y se mostró muy ilusionada con la idea de que llegue un nuevo bebé a la familia.

Sus declaraciones fueron reveladas en la más reciente edición de 'América hoy', programa que esta semana retomó su horario regular tras unas breves vacaciones y presentó como nueva conductora a la empresaria Xiomy Kanashiro, pareja de Jefferson Farfán.

TE RECOMENDAMOS MAGIA NEGRA: ¿SE PUEDE ENFERMAR O DAÑAR A UNA PERSONA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Madre de Hugo García se pronuncia sobre rumores de embarazo de Isabella Ladera

Aunque evitó confirmar o desmentir los rumores sobre un posible embarazo entre la modelo venezolana y el exintegrante de 'Esto es guerra', Fabiola Silva dejó en claro que estaría encantada de recibir a un nuevo miembro en la familia. "Si es verdad, yo estaría recontra feliz, pero es asunto de ellos. Yo sería feliz. Imagínate. ¿Quién no va a ser feliz con un nieto o una nieta? Ya tengo dos", expresó en diálogo con 'América hoy'.

Consultada sobre si tenía alguna preferencia respecto al sexo del bebé, la madre de Hugo García, modelo peruano de 32 años, respondió con firmeza que cualquier bendición sería bienvenida. "Lo que Dios mande. Si hay, la bendición que Dios mande", sentenció, dejando ver su buena disposición ante la posible llegada de un bebé del exchico reality y la influencer.

¿Isabella Ladera está embarazada de Hugo García? El video que originó el rumor

Los rumores sobre un posible embarazo de Isabella Ladera y Hugo García comenzaron a circular a mediados de enero de 2026, luego de la difusión de un video en redes sociales. En las imágenes, la influencer venezolana aparece en Miami acompañada de su hija de casi seis años —fruto de su relación con el creador de contenido puertorriqueño Isander Pérez— y de otros bebés.

Lo que generó mayor especulación entre los seguidores fue el aspecto de su vientre, descrito como levemente abultado, lo que llevó a algunos a interpretar que la joven de 27 años podría encontrarse en las primeras semanas de gestación. Sin embargo, cabe resaltar que los involucrados no se han pronunciado al respecto, por el momento.