Pamela López responde a Marisol tras comentarios sobre la pensión de sus hijos: “Que nadie se atreva a mencionarlos”

La trujillana se pronunció luego de que la ‘Faraona de la cumbia’ le sugiriera no “mendigar” la pensión de sus hijos y enfocarse en trabajar.

La influencer respondió a Marisol y marcó un límite tras comentarios sobre la pensión de sus hijos. Foto: Composición LR
La influencer respondió a Marisol y marcó un límite tras comentarios sobre la pensión de sus hijos. Foto: Composición LR

Pamela López volvió a pronunciarse públicamente luego de que la cantante Marisol le recomendara no “mendigar” por la pensión de sus hijos con Christian Cueva y ponerse a trabajar. Las declaraciones de la artista generaron una respuesta directa por parte de la trujillana.

La reacción de la popular ‘Kittypam’ se dio luego de que la cantante se refiriera a su situación familiar en medio de la atención mediática que rodea el conflicto con el futbolista. Ante ello, la expareja del futbolista decidió aclarar su postura.

Anelhí Arias responde a Pamela López por minimizar su vigencia en la farándula: "Nadie sabe tu talento"

Pamela López se defiende y responde a Marisol

Ante los comentarios de la ‘Faraona de la cumbia’, Pamela López minimizó la importancia de sus declaraciones y descartó entrar en una confrontación, señalando que ya se ha dicho suficiente sobre los hechos que rodearon su vida personal.

“No tengo idea sobre lo que hace o dice la señora, y contestarle sería irme cuesta abajo por un ascensor después de todo lo que ya se expuso y tuve que opinar. Ella misma se encargó y me facilitó la chamba, ja, ja, ja”, expresó.

Pamela López descarta romance con Tenchy Ugaz y aclara vínculo tras declaraciones de Christian Cueva: "Es un gran amigo"

En otro momento, la trujillana respondió a las insinuaciones de Marisol respecto a que no trabajaría, y defendió su rol como madre tanto en el ámbito laboral como en el familiar, haciendo especial énfasis en el cuidado de sus hijos.

“Soy una persona trabajadora, no solo fuera de mi casa sino también dentro de ella. No dejo que mis hijos se enfermen con un celular las 24 horas del día porque es algo común en muchos hogares cuando no se les brinda la dedicación que merecen. Pero que nadie se atreva a tocar o mencionar a mis hijos porque por ellos me vuelvo una leona”, agregó.

Marca su distancia de la ‘Faraona’

Finalmente, la influencer fue consultada sobre la relación que mantiene con la intérprete de ‘La Escobita’ luego del abrazo que se dieron en el programa Esta noche, espacio conducido por la Chola Chabuca. Al respecto, fue tajante al descartar cualquier vínculo cercano.

“La verdad, no me llevo ni bien ni mal, me es irrelevante su vida, mientras no se meta conmigo y con los míos”, afirmó.

