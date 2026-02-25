El caso de Lizeth Marzano continúa generando indignación en todo el país conforme se revelan nuevas evidencias. Tras la difusión del video en el que se observa a Adrián Villar reunido horas después del atropello con su pareja Francesca Montenegro, su padre Rubén Villar —ex camarógrafo de Latina— y la periodista Marisel Linares, la comunidad runner decidió convocar un plantón para exigir que las investigaciones por la muerte de la campeona nacional se desarrollen de manera justa y transparente.

La convocatoria no solo está dirigida a corredores, sino también a la ciudadanía en general. En ese marco, figuras de la farándula nacional como Adolfo Aguilar expresaron su respaldo a través de las redes sociales para esta manifestación.

Convocan plantón tras muerte de Lizeth Marzano

El 24 de febrero, el colectivo de corredores en Perú anunció la realización de un plantón en memoria de Lizeth Marzano, destacada multicampeona nacional de buceo que falleció a los 33 años tras ser atropellada por Adrián Villar. "Se convoca a toda la comunidad runner y ciudadanos al plantón para exigir un proceso justo y digno para Lizeth Marzano", señala el comunicado.

La manifestación se llevará a cabo el jueves 26 de febrero a las 9.40 p. m. en la cuadra 8 de la avenida Camino Real, en San Isidro, a pocos metros del lugar donde la deportista trotaba cuando fue arrollada y posteriormente abandonada por Villar. "Ejerceremos nuestro derecho como cuidadanos a levantar la voz en pedido de justicia para Lizeth. Llevar velas, rosas blancas y/o polo blanco. No a la impunidad. Lizeth presente en cada km", agregaron.

Ciudadanos exigen justicia por Lizeth Marzano. Foto: captura Instagram / aguitafrutada

PUEDES VER: Revelan imágenes exclusivas de Marisel Linares junto a Adrián Villar tras atropello a Lizeth Marzano

Famosos a favor del plantón por caso Lizeth Marzano

Personalidades de la farándula nacional han utilizado sus plataformas digitales para respaldar el plantón convocado tras la muerte de Lizeth Marzano. Entre ellos destacan el presentador Adolfo Aguilar y el actor drag Xanastasia, quienes expresaron su pedido de justicia en la publicación original de la convocatoria. Asimismo, numerosos creadores de contenido se sumaron a la iniciativa, como el influencer deportivo Mauricio Velarde, quien aseguró su participación con un mensaje directo: "Nos vemos ahí".

Por su parte, Yaco Eskenazi compartió en sus historias de Instagram un llamado a una vigilia que se realizará a las 10:00 p. m. en la cuadra 8 de la avenida Camino Real, el mismo punto donde se llevará a cabo el plantón.

Ciudadanos exigen justicia para Lizeth Marzano. Foto: captura Yaco Eskenazi Instagram

Cabe precisar que esta medida surge en medio de cuestionamientos a la versión presentada por la defensa de Adrián Villar, quien, según su abogado, habría regresado a su casa tras el atropello de Lizeth Marzano y entrado en estado de shock, motivo por el cual fue internado y no pudo entregarse de inmediato a la justicia.

Sin embargo, un video difundido por los medios muestra que, casi cuatro horas después del incidente —alrededor de las 3.00 a. m.— Adrián se reunió en un parque de San Isidro, cercano al domicilio de su pareja, junto a su padre y la periodista Marisel Linares. Posteriormente se unieron al grupo la influencer Francesca Montenegro y su progenitor, abogado de profesión. Las imágenes también registran hacia las 5.00 a. m. la presencia de efectivos policiales, quienes únicamente tomaron fotografías y no procedieron a detener al conductor en flagrancia.