Francesca Montenegro, novia de Adrián Villar, acude a declarar ante la PNP tras difusión de videos junto a Marisel Linares

Nuevas imágenes ampliaron la investigación e incluyeron al entorno de Adrián Villar, mientras las autoridades buscan esclarecer lo ocurrido antes y después del accidente.

Francesca Montenegro llegó a la DIVPIAT para declarar por el accidente de Lizeth Marzano.
Francesca Montenegro llegó a la DIVPIAT para declarar por el accidente de Lizeth Marzano. | Foto: Composición LR

La investigación por la muerte de Lizeth Marzano sumó un nuevo episodio cuando Francesca Montenegro decidió presentarse voluntariamente ante la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (DIVPIAT). Acompañada por sus padres, la joven vinculada sentimentalmente con Adrián Villar y conocida en el ámbito digital, acudió a la sede policial la mañana del 25 de febrero para brindar su versión de los hechos.

Su comparecencia se dio luego de que el programa Magaly TV La Firme difundiera imágenes donde se le observa reunida en un parque de San Isidro junto a Adrián Villar, la periodista Marisel Linares y familiares, poco después del atropello que acabó con la vida de Marzano. La difusión de estas escenas generó una ola de cuestionamientos en redes sociales y motivó que las autoridades amplíen el alcance de las indagaciones.

De acuerdo con Latina Noticias, Francesca Montenegro se presentó alrededor de las 9:00 a. m., junto a sus padres, para ponerse a disposición de las autoridades, pese a no haber sido citada formalmente. Su decisión se dio luego de que la difusión de videos la involucrara en los hechos. Mientras tanto, la Policía continúa con las diligencias para determinar la responsabilidad de cada implicado.

¿Quién es Francesca Montenegro?

Con solo 21 años, la joven ha construido una imagen pública ligada al mundo digital y empresarial. Se ha posicionado como creadora de contenido en Instagram, donde supera los 71 mil seguidores, y en TikTok, donde alcanza más de 181 mil, compartiendo publicaciones sobre moda, tendencias y proyectos personales.

Cursa la carrera de Administración en la Universidad del Pacífico y complementó su formación con estudios en Fashion Business en el Istituto Marangoni. Además, impulsa su propia propuesta como cofundadora de The Body Brand, emprendimiento enfocado en el rubro textil, y ha participado en colaboraciones con marcas asociadas al sector lujo.

Tras hacerse público su vínculo con el caso Marzano, su actividad en redes sociales experimentó cambios visibles: eliminó fotografías en las que aparecía junto a Adrián Villar y limitó la opción de comentarios en sus publicaciones más recientes. En paralelo, el Ministerio Público continúa con las investigaciones y no descarta citar a declarar a personas del círculo cercano de Villar y Montenegro como parte de las diligencias en curso.

