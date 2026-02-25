HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Padre de Francesca Montenegro no apoya a Adrián Villar y arremete contra él tras atropello a Lizeth Marzano: "Que le caiga todo el peso de la ley"

El padre de Francesca Montenegro negó cualquier respaldo a Adrián Villar tras el atropello que causó la muerte de Lizeth Marzano y pidió que el responsable asuma las consecuencias legales sin involucrar a su familia.

Familia de Francesca Montenegro se distancia de Adrián Villar. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
El padre de Francesca Montenegro ofreció declaraciones públicas sobre el atropello que terminó con la vida de Lizeth Marzano. En medio de la indignación generada por la difusión de videos vinculados a la noche del siniestro, el progenitor de la joven influencer marcó distancia de Adrián Villar y rechazó cualquier insinuación de complicidad.

El padre de Francesca Montenegro subrayó que su presencia ante la prensa responde únicamente a su condición de familiar y no a una defensa legal del investigado. “Nosotros no somos los abogados del señor Villar”, afirmó, al tiempo que insistió en que las responsabilidades son individuales y que no se debe extender la culpa a terceros sin sustento.

PUEDES VER: Efectivos policiales llegaron a casa de novia de Adrián Villar tras atropello a Lizeth Marzano, pero no lo detuvieron

lr.pe

Padre de Francesca Montenegro pide que le caiga todo el peso de la ley a Adrián Villar

Durante su intervención, el padre de Francesca Montenegro fue enfático al señalar que quien haya cometido el delito debe asumir las consecuencias que determine la justicia peruana. “Que le caiga todo el peso de la ley a quien le corresponda por el hecho que haya cometido”, expresó ante los medios, remarcando que su familia no respalda a Adrián Villar ni ha ejercido su defensa en ningún momento.

El familiar también sostuvo que acudieron públicamente para frenar lo que calificó como “ajusticiamiento previo” y evitar que se vincule a todo su entorno con las acciones del investigado. En esa línea, recalcó que no mantienen vínculo actual con Villar y descartó que su hija haya estado dentro del vehículo involucrado en el atropello que cobró la vida de Lizeth Marzano.

Asimismo, reiteró que siempre inculcó valores a sus hijos y que corresponde a las autoridades esclarecer los hechos. La declaración se produce en un contexto de alta sensibilidad social, marcado por la circulación de imágenes que han generado fuertes reacciones en redes sociales.

PUEDES VER: Periodista Marisel Linares cierra todas sus redes sociales tras exponerse video junto con Adrián Villar tras atropellar a Lizeth Marzano

lr.pe

Pronunciamiento de Francesca Montenegro

Por su parte, Francesca Montenegro, conocida también por ser la novia de Adrián Villar, manifestó públicamente su solidaridad con la familia Marzano Noguera. La joven aseguró que, desde que tomó conocimiento de lo ocurrido, pidió a Villar que se entregue y afronte su responsabilidad ante las instancias correspondientes.

Según su versión, estuvo dispuesta a acompañarlo en ese proceso; sin embargo, explicó que se adoptaron decisiones ajenas a su voluntad. Insistió en que lo correcto era ponerse a derecho y permitir que la justicia determine las responsabilidades.

En medio de la controversia, la familia anunció que el sábado ofrecerá una declaración formal para aclarar cualquier suspicacia. El objetivo, indicaron, es transparentar su posición frente a la opinión pública y evitar interpretaciones que los involucren en el caso que hoy mantiene la atención mediática.

