Espectáculos

Francesca Montenegro, novia de Adrián Villar, respondió a seguidora tras muerte de Lizeth Marzano: "Estoy tratando de cuidar mi paz"

La influencer Franesca Montenegro respondió a una fanática suya quien le mostró su apoyo por la muerte de Lizeth Marzano, quien fue atropellada por Adrián Villar.

Francesca Montenegro y su familia descartaron vínculo con Adrián Villar. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Francesca Montenegro y su familia descartaron vínculo con Adrián Villar. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

La influencer Francesca Montenegro volvió a estar en el centro de la controversia luego de que se difundiera la respuesta que le dio a una seguidora en medio de las investigaciones contra Adrián Villar por la muerte de Lizeth Marzano. El mensaje, compartido en redes sociales, se conoció poco después de que la joven ofreciera sus primeras declaraciones ante la prensa.

La polémica surgió tras una historia de Instagram difundida por la periodista Alexandra Ampuero, quien cuestionó que la novia de Adrián Villar no se hubiera dirigido directamente a su comunidad para pedir disculpas o dar mayores explicaciones. En ese contexto, la respuesta de Francesca Montenegro a una fan generó comentarios divididos.

Respuesta de Francesca Montenegro. Foto: Instagram

Respuesta de Francesca Montenegro. Foto: Instagram

PUEDES VER: Padre de Francesca Montenegro no apoya a Adrián Villar y arremete contra él tras atropello a Lizeth Marzano: 'Que le caiga todo el peso de la ley'

lr.pe

Francesca Montenegro le contestó a fan que le escribió tras muerte de Lizeth Marzano

De acuerdo con lo que se difundió en redes, una seguidora le escribió a Francesca Montenegro para expresarle su respaldo luego de que se conociera que Adrián Villar fue señalado como el responsable del atropello que acabó con la vida de Lizeth Marzano, campeona nacional de buceo.

La respuesta de la influencer no tardó en viralizarse. “Gracias de corazón por tomarte el tiempo de escribirme algo tan lindo y tan pensado, de verdad lo valoro muchísimo. Estoy tratando de llevar todo con calma, con respeto y cuidando mi paz. Gracias por el cariño, por la comprensión y por la buena energía. Te mando un abrazo grande”, escribió.

“La excusa de estar apartada de las redes se cae porque así como tuvo tiempo para responderle a un seguidor, lo pudo tener para pedirle disculpas públicas a su comunidad por haber encubierto al cretino de su enamorado. Todos los que lo acompañaron horas después del accidente sabías que este tipo dejó morir a una persona y aún así no se dignaron a dar la cara ante las autoridades. En serio merecen el repudio porque esto no es de humanos”, replicó la mujer de prensa.

PUEDES VER: Fernando Llanos indignado tras imágenes de Marisel Linares y Adrián Villar juntos: 'El fiscal tiene que tomar cartas en el asunto ya'

lr.pe

Francesca Montenegro rompe su silencio ante la prensa

El miércoles 25 de febrero, tras salir de una dependencia policial, Francesca Montenegro ofreció breves declaraciones a los medios de comunicación. En ese pronunciamiento, aclaró que no se encontraba en el vehículo involucrado en el accidente al momento de los hechos.

“Esta es la primera vez que salgo ante cámaras para hablar del tema. Yo comparto una solidaridad muy grande con la familia Marzano Nogera. Desde el primer momento en el que me entero de esta situación, en la cual no estuve, lo primero que exigí a la persona con la que compartí mucho tiempo de mi vida juntos fue que se entregue y que esté claro con la justicia; era lo correcto”, expresó.

