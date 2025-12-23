HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?
Hugo García revela su deseo de convertirse en padre y su madre lo expone por posible boda con Isabella Ladera: "Está feliz"

“Siempre he soñado con tener mi familia", confesó Hugo García y reaccionó de manera inesperada tras las declaraciones de su madre sobre una posible boda con su novia Isabella Ladera.

Hugo García, novio de Isabella Ladera, habló sobre formar una familia. Foto: composición LR/difusión
Hugo García, novio de Isabella Ladera, habló sobre formar una familia. Foto: composición LR/difusión

Hugo García sorprendió al confesar, ante las cámaras de programa 'Más Espectáculos', su deseo de convertirse en padre y formar una familia. Durante la entrevista, su madre, Fabiola Silva, también se refirió a una posible boda con su actual pareja, la venezolana Isabella Ladera. “Mi mamá está feliz, mientras yo esté feliz, así que como tiene que ser”, expresó el chico reality.

El modelo peruano de 32 años brindó estas declaraciones tras participar en la final de 'Esto es guerra', en donde estuvo acompañado por su madre y su sobrina, quienes llegaron para apoyarlo en esta etapa decisiva del reality de competencia.

Jessica Tapia confiesa que dejó a su familia en Perú por amor y hace fuerte reflexión: 'El matrimonio desgasta'

lr.pe

Madre de Hugo García lo expone sobre posible boda de su hijo con Isabella Ladera

Fabiola Silva expresó su felicidad al ver a su hijo enamorado y tranquilo en su relación con Isabella Ladera. Sin embargo, la madre del chico reality fue sobre una posible boda con Isabella Ladera, en el futuro: “Yo creo que... está feliz", respondió sonriente, con la mirada en el integrante de 'esto es guerra', quien solo atinó a sonreír.

Incluso la sobrina de Hugo García se pronunció brevemente sobre Isabella Ladera y el vínculo que mantienen. “Sí, me cae muy bien”, comentó. La madre del modelo también hizo una comparación con su otro hijo, Ayrton García, quien también mantiene una relación con una joven venezolana de 26 años, destacando que se siente cómoda y contenta con las decisiones sentimentales de sus hijos. “Mientras él esté feliz, yo estoy feliz”, reiteró.

Hugo García e Isabella Ladera oficializan su relación y venezolana confiesa cómo la enamoró: 'Lo que se ve no se pregunta'

lr.pe

Hugo García revela su deseo de formar una familia y ser padre

En sus declaraciones para 'Más Espectáculos', Hugo García fue claro al expresar que uno de sus grandes sueños es convertirse en padre. El modelo y competidor de 'Esto es guerra' aseguró que la idea de formar una familia siempre ha estado presente en su vida y que se imagina compartiendo tiempo de calidad con sus futuros hijos.

“Siempre he soñado con tener mi familia, siempre he soñado con ser papá, con llevar a mis hijos a hacer deporte, viajar con ellos, viajar en familia, hacer planes en familia”, comentó el chico reality, dejando ver su lado más personal y alejado de la competencia. Además, agregó con serenidad que todo llegará en el momento indicado: “Cuando Dios quiera”.

Al ser consultado directamente sobre si ya había conversado con Isabella Ladera sobre la posibilidad de que ella sea la madre de sus hijos, Hugo respondió entre risas y con cautela: “Estoy viviendo un día a la vez”, evitando confirmar planes concretos, pero sin cerrar la puerta a un futuro juntos.

