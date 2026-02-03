El amor ronda por los sets de 'Al fondo hay sitio'. Luego de que Guadalupe Farfán confirmará su romance con Mathías Spitzer, ahora se habría destapado un nuevo romance de un actor de la serie. Se trata de Jorge Guerra, el icónico 'Jimmy González', quien habría encontrado el amor en Silvana Picco, quien interpretó a 'Chabela Pampañaupa', la madre de 'Isabella Maldini' en su adolesencia.

Ambos actores despertaron los rumores en redes, luego de que compartieran fotos y videos de los viajes que realizan juntos, así como amorosos mensajes en redes. Una de sus últimas aventuras fue Arequipa y Silvana no dudó en compartir las instantáneas junto a quien sería su pareja.

¿Jorge Guerra está en una relación con Silvana Picco?

Desde su incursión en la serie 'Al fondo hay sitio', Jorge Guerra ha optado por mantener el perfil bajo y su vida privada en reserva. Sin embargo, en los últimos días ha quedado expuesto ya que un informe del canal 'Break espectáculos' señala que el actor tendría un romance en la vida real con la actriz Silvana Picco, quien tuvo un breve paso en la serie interpretando a la madre de 'Isabella Maldini' en su adolescencia.

Jorge Guerra y Silvana Picco. Foto: Instagram

La noticia tomó más revuelo luego de que en redes sociales, ambos no dudaran en compartir mensajes cargados de amor. Jorge Guerra le comenta emojis de corazón, mientras ella le contesta 'mi amol', desatando todo tipo de comentarios en redes. Asimismo, compartieron fotos de su último viaje a Arequipa. A la 'Ciudad Blanca' se dirigieron las primeras semanas de enero y disfrutaron de toda su cultura, paisajes y gastronomía.

Reciben apoyo de Mónica Sánchez

Mónica Sánchez, 'Charito' en 'Al fondo hay sitio', también se pronunció sobre esta pareja. Los coqueteos y mensajes amorosos entre ambos vienen desde hace varias semanas (aproximadamente entre septiembre y octubre de 2025) y en una de las publicaciones, Mónica no dudó en darle su bendición a ambos actores.

"Hermosa pareja, los abrazo", escribió en una de las publicaciones de Instagram la madre en la ficción de Jorge Guerra. Cabe destacar que ambos aún no confirman oficialmente su romance, pero la actividad de Jorge y Silvana hace pensar al público que entre ambos hay algo más que una simple amistad.