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Pamela Franco reafirma su amor por Christian Cueva y lanza mensaje a críticos: "Asumiré las consecuencias"

La cantante de cumbia aseguró en el 'Reventonazo de Verano' que se encuentra enamorada del futbolista y restó importancia a los malos vaticinios acerca de su relación amorosa.

Franco estuvo en 'El Reventonazo de Verano' de la Chola Chabuca este sábado 14. Foto: Composición LR/América
Franco estuvo en 'El Reventonazo de Verano' de la Chola Chabuca este sábado 14. Foto: Composición LR/América

Pamela Franco estuvo como invitada en la reciente edición de ‘El Reventonazo de Verano’, donde brindó algunas declaraciones sobre su relación con Christian Cueva. La cantante aprovechó el espacio televisivo para reafirmar públicamente su amor por el futbolista y envió un contundente mensaje a las personas que cuestionan su romance.

Franco, quien está junto a ‘Aladino’ desde 2024, señaló que asumirá la responsabilidad de sus decisiones en lo que depare el futuro de la relación amorosa. Ello debido a que es consciente de que existe cierto público que tiende a ‘pronosticar’ cosas negativas para su noviazgo.

Por supuesto, yo estoy enamorada. Siempre voy a expresar lo que siento. Asumiré las consecuencias de mis decisiones, de mis sentimientos. Si pasara algo, porque siempre andan pensando en lo que va a venir, y siempre tiene que ser malo”, expresó.

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Pamela Franco envía mensaje a críticos por romance con Cueva

De igual manera, la cantante de éxitos como ‘Dile’ lanzó un mensaje dirigido al público pendiente de su relación y a los críticos que ponen en tela de juicio sus sentimientos hacia Christian Cueva. Además, recalcó que como persona adulta será dueña de sus decisiones personales.

“La verdad, les digo ‘tranquila’ a la gente. Soy una persona adulta, no soy perfecta ni recontra madura tampoco; estoy en el camino. Pero si me toca tomar decisiones, las tomaré”, indicó. Las declaraciones de Franco denotaron que el romance con el centrocampista nacional permanece estable tras más de un año.

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Sorprende al anunciar canción con Melanie Martínez

Pamela Franco apareció en un live de TikTok junto a Melanie Martínez para conversar con sus seguidores sobre distintos temas, entre ellos, los proyectos que vienen preparando. Durante la transmisión, la cantante reveló que pronto lanzarán una canción juntas, noticia que sorprendió a los usuarios conectados. “Ya se viene por si acaso la canción, así que espérenlo, por favor”, sostuvo.

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