La Chola Chabuca inició el 2026 con gran éxito gracias al 'Reventonazo de Año Nuevo', emitido por América Televisión. El programa alcanzó 10.4 puntos de rating y logró picos históricos superiores a 12 puntos, consolidando su posición como el espacio preferido por la audiencia nacional.

Este arranque refleja la popularidad sostenida de la presentadora, quien cerró el 2025 con altos niveles de sintonía en sus programas 'Reventonazo' y 'Esta Noche', liderando su franja durante todo el año.

Competencia y cifras históricas de audiencia

'El Reventonazo de Año Nuevo' superó ampliamente a la competencia. El programa 'Yo soy', que contó con la participación del Grupo 5 y Eva Ayllón, logró 6.5 puntos, cifra inferior frente al éxito arrollador de Chola Chabuca.

El especial permitió que los peruanos recibieran el 2026 acompañados de sus artistas favoritos, consolidando a la Chola como referente en entretenimiento. La diferencia en rating demuestra la preferencia del público por su propuesta festiva y dinámica.

Celebración junto al público peruano

"Puedo decir que he celebrado la llegada del 2026 con todo el Perú, pues el público ha estado enganchado con el programa disfrutando de artistas como Yarita Lizeth, Amaranta, Ruby Palomino, Marisol, La Primerísima y muchos más; quienes conquistaron el corazón de todos los peruanos", comentó la Chola Chabuca.

El show se presentó además en la Explanada de Plaza Norte, donde las orquestas Son del Duke y La Bella Luz hicieron vibrar a los asistentes. Estas agrupaciones, preferidas por la audiencia durante 2025, reforzaron la energía y popularidad del especial.