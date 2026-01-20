Paco Bazán expresa su amor por Susana Alvarado con romántica dedicatoria: "Has dado vueltas todo el día en mi cabeza"

Paco Bazán se luce más enamorado que nunca de Susana Alvarado, integrante de la agrupación Corazón Serrano. El conductor de televisión y locutor radial sorprendió al dedicar un romántico mensaje a su pareja, la cantante de cumbia, durante una reciente emisión del programa radial ‘Qumbias y risas’.

“Para ti, mi amor Susana. ¿Estás cansada, mi amor?”, expresó Paco Bazán y rápidamente lanzó la respuesta romántica: “Porque has dado vueltas todo el día en mi cabeza”. El piropo del conductor generó la reacción de usuarios en redes sociales, en las que destacaron el gesto romántico del conductor a quien calificaron como el "hombre más enamorado".

El episodio ocurrió mientras Paco Bazán participaba en ‘Qumbias y risas’, espacio conducido por Edwin Sierra, quien se sumó al momento con humor y complicidad. El exfutbolista no duda en aprovechar cada oportunidad en reafirmar su amor por la cantante de Corazón Serrano y esta vez le dedicó un piropo que fue compartido en las redes sociales de la radio Nueva Q.

La relación entre Paco Bazán y la cantante se ha fortalecido con el paso del tiempo. En enero de 2026, la pareja celebró su primer aniversario de relación, fecha que conmemoraron de manera especial. Ambos compartieron una cita romántica y recrearon el look que usaron cuando Susana Alvarado fue invitada al programa televisivo del exfutbolista, ‘El deportivo en otra cancha’. En aquella ocasión, el conductor resumió el inicio de su historia con una frase publicada en su cuenta personal de Instagram: “Un presentador de televisión y una cantante que cruzaban miradas entre cabinas de radio y un estudio de TV”.

¿Cuál es la diferencia de edad entre Paco Bazán y Susana Alvarado?

Uno de los aspectos que más curiosidad genera en torno a la pareja es la diferencia de edad. Paco Bazán nació el 10 de octubre de 1980 en Lima, por lo que actualmente tiene 45 años. Por su parte, Susana Alvarado nació el 7 de diciembre de 1997 en Piura y tiene 28 años.

Esto significa que existe una diferencia de edad de 17 años entre el conductor de televisión y la cantante de Corazón Serrano. Sin embargo, lejos de ser un obstáculo, ambos han demostrado que su relación va en buen camino a través de sus apariciones públicas como en los mensajes que comparten