HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Cierran acceso a la Línea Amarilla con dirección a Callao
Cierran acceso a la Línea Amarilla con dirección a Callao      Cierran acceso a la Línea Amarilla con dirección a Callao      Cierran acceso a la Línea Amarilla con dirección a Callao      
EN VIVO

Maldición china de José Jerí y elecciones 2026 | Sin Guion con Rosa María Palacios

Espectáculos

Paco Bazán expresa su amor por Susana Alvarado con romántica dedicatoria: "Has dado vueltas todo el día en mi cabeza"

Durante un programa radial, el conductor reafirmó lo sólido de su relación con la cantante de Corazón Serrano, con quien recientemente celebró su aniversario.

Paco Bazán y Susana Alvarado llevan un año de relación. Foto: composición LR/Instagram
Paco Bazán y Susana Alvarado llevan un año de relación. Foto: composición LR/Instagram

Paco Bazán se luce más enamorado que nunca de Susana Alvarado, integrante de la agrupación Corazón Serrano. El conductor de televisión y locutor radial sorprendió al dedicar un romántico mensaje a su pareja, la cantante de cumbia, durante una reciente emisión del programa radial ‘Qumbias y risas’.

“Para ti, mi amor Susana. ¿Estás cansada, mi amor?”, expresó Paco Bazán y rápidamente lanzó la respuesta romántica: “Porque has dado vueltas todo el día en mi cabeza”. El piropo del conductor generó la reacción de usuarios en redes sociales, en las que destacaron el gesto romántico del conductor a quien calificaron como el "hombre más enamorado".

TE RECOMENDAMOS

HIPNOSIS: ¿PELIGRO REAL O MITO? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL Y LICETT HINOSTROZA

PUEDES VER: Paco Bazán y Susana Alvarado celebran el aniversario de su primer encuentro en televisión y emocionan a fans: 'Érase una vez'

lr.pe

Paco Bazán le dedica romántico piropo a Susana Alvarado de Corazón Serrano

El episodio ocurrió mientras Paco Bazán participaba en ‘Qumbias y risas’, espacio conducido por Edwin Sierra, quien se sumó al momento con humor y complicidad. El exfutbolista no duda en aprovechar cada oportunidad en reafirmar su amor por la cantante de Corazón Serrano y esta vez le dedicó un piropo que fue compartido en las redes sociales de la radio Nueva Q.

La relación entre Paco Bazán y la cantante se ha fortalecido con el paso del tiempo. En enero de 2026, la pareja celebró su primer aniversario de relación, fecha que conmemoraron de manera especial. Ambos compartieron una cita romántica y recrearon el look que usaron cuando Susana Alvarado fue invitada al programa televisivo del exfutbolista, ‘El deportivo en otra cancha’. En aquella ocasión, el conductor resumió el inicio de su historia con una frase publicada en su cuenta personal de Instagram: “Un presentador de televisión y una cantante que cruzaban miradas entre cabinas de radio y un estudio de TV”.

PUEDES VER: Magaly Medina impacta con su cambio tras cirugía facial y desata revuelo en redes: '¿Cuánto cuesta para ir juntando?'

lr.pe

¿Cuál es la diferencia de edad entre Paco Bazán y Susana Alvarado?

Uno de los aspectos que más curiosidad genera en torno a la pareja es la diferencia de edad. Paco Bazán nació el 10 de octubre de 1980 en Lima, por lo que actualmente tiene 45 años. Por su parte, Susana Alvarado nació el 7 de diciembre de 1997 en Piura y tiene 28 años.

Esto significa que existe una diferencia de edad de 17 años entre el conductor de televisión y la cantante de Corazón Serrano. Sin embargo, lejos de ser un obstáculo, ambos han demostrado que su relación va en buen camino a través de sus apariciones públicas como en los mensajes que comparten

Notas relacionadas
Paco Bazán y Susana Alvarado celebran el aniversario de su primer encuentro en televisión y emocionan a fans: "Érase una vez"

Paco Bazán y Susana Alvarado celebran el aniversario de su primer encuentro en televisión y emocionan a fans: "Érase una vez"

LEER MÁS
Paco Bazán enfrenta a periodista Fernando Díaz por revelar denuncia de su expareja: “Su mascota tiene más gracia que él”

Paco Bazán enfrenta a periodista Fernando Díaz por revelar denuncia de su expareja: “Su mascota tiene más gracia que él”

LEER MÁS
Magaly Medina encara a Paco Bazán y le aclara por qué no criticó a María Pía por trabajar con Paolo Guerrero: “No tengo un doble discurso”

Magaly Medina encara a Paco Bazán y le aclara por qué no criticó a María Pía por trabajar con Paolo Guerrero: “No tengo un doble discurso”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Edwin Guerrero se muestra incómodo por la poca energía de las chicas de Corazón Serrano: “Están flojas, les hemos metido una reñida”

Edwin Guerrero se muestra incómodo por la poca energía de las chicas de Corazón Serrano: “Están flojas, les hemos metido una reñida”

LEER MÁS
Deisy Araujo denuncia que vecinos de su departamento le prohíben usar las áreas comunes: “Pago S/600 de mantenimiento”

Deisy Araujo denuncia que vecinos de su departamento le prohíben usar las áreas comunes: “Pago S/600 de mantenimiento”

LEER MÁS
Magaly Medina impacta con su cambio tras cirugía facial y desata revuelo en redes: "¿Cuánto cuesta para ir juntando?"

Magaly Medina impacta con su cambio tras cirugía facial y desata revuelo en redes: "¿Cuánto cuesta para ir juntando?"

LEER MÁS
Valeria Piazza revela que le negaron la visa para Australia y expone el insólito motivo: "Pensé que era fácil"

Valeria Piazza revela que le negaron la visa para Australia y expone el insólito motivo: "Pensé que era fácil"

LEER MÁS
Actor Santiago Suárez revela que su expareja Raysa Ortiz lo acogió en su casa tras delicada denuncia

Actor Santiago Suárez revela que su expareja Raysa Ortiz lo acogió en su casa tras delicada denuncia

LEER MÁS
Famoso exchico reality, Miguel Arce, reaparece en Perú y anuncia que tendrá programa propio en ATV: “Esto sí es amor”

Famoso exchico reality, Miguel Arce, reaparece en Perú y anuncia que tendrá programa propio en ATV: “Esto sí es amor”

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Millonarios de Dubái y su plan fallido de US$12.000 millones para crear 300 islas, similares a las del Lago Titicaca, y fortalecer su imperio

Multimillonario de EE.UU. realiza una donación histórica de islas a 2 países de América Latina para fortalecer sus economías

Tribunal Constitucional da plazo de 60 días al MEF para establecer pago de bonos de la deuda agraria

Espectáculos

Brooklyn Beckham anuncia su distanciamiento definitivo de sus padres David y Victoria Beckham: “Han intentado arruinar mi relación”

Vania Bludau regresa a vivir a Lima tras más de diez años en Miami y disfruta su soltería: “Me mudo nuevamente”

Con emotivo mensaje, Bad Bunny agradece a Perú tras cerrar sus dos conciertos en Lima: "Disfruté mucho estar aquí"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Fiscalía de la Nación inicia investigación preliminar contra presidente José Jerí por reuniones con empresarios chinos

Moción de vacancia contra José Jerí por reunión con empresario chino ya cuenta con 14 firmas

José Jerí al borde de la vacancia EN VIVO: congresistas y candidatos piden su salida por reuniones con empresarios chinos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025