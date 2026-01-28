HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Erick Moreno, alias 'El Monstruo’, ya está en Lima
Erick Moreno, alias 'El Monstruo’, ya está en Lima     Erick Moreno, alias 'El Monstruo’, ya está en Lima     Erick Moreno, alias 'El Monstruo’, ya está en Lima     
EN VIVO

MARCHA 28 DE ENERO | GENERACIÓN Z SE PONE EN CONTRA DE JOSÉ JERÍ | EPICENTRO ELECTORAL - RÉPLICA

Espectáculos

"Te has ganado un beso": Susana Alvarado premia a Paco Bazán tras reto viral y los fans celebran su relación

Más enamorados que nunca. Luego de celebrar importante aniversario, Susana Alvarado de Corazón Serrano reveló un contenido en el que se lució muy cariñosa con Paco Bazán, quien es mayor que ella por 17 años.

La cantante Susana Alvarado y el conductora Paco Bazán hicieron pública su relación en 2025.
La cantante Susana Alvarado y el conductora Paco Bazán hicieron pública su relación en 2025. | Foto: composición LR/Instagram/Susana Alvarado

Susana Alvarado y Paco Bazán se muestran más enamorados que nunca. En un reciente video subido a las redes sociales tras celebrar un año de su icónica primera entrevista en televisión, la pareja lució muy cariñosa y provocó emocionadas reacciones de los usuarios.

En el clip, la cantante de Corazón Serrano se somete a una serie de preguntas como parte de una dinámica viral para corroborar si el conductor de 'El deportivo en otra cancha' era un "princeso" o un caballero. Al obtener la respuesta que ella deseaba, no dudó en darle un amoroso beso al exarquero.

TE RECOMENDAMOS

¿POR QUÉ OCURREN TANTOS ACCIDENTES? LOS TRÁNSITOS PLANETARIOS | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Paco Bazán y Susana Alvarado celebran el aniversario de su primer encuentro en televisión y emocionan a fans: 'Érase una vez'

lr.pe

Susana Alvarado premia Paco Bazán tras reto viral

La carismática 'Morena de Oro' fue quien se encargó de compartir este contenido en su cuenta de TikTok, donde etiquetó el perfil oficial de Paco Bazán. El video muestra a la cantante respondiendo una por una a las preguntas del reto para determinar qué tipo de novio es el conductor de ATV, eligiendo entre dos opciones por cada interrogante.

En ese contexto, la cantante de Corazón Serrano reveló que el exdeportista planea sus citas, siempre se ofrece a pagar las cuentas, es comunicativo, le escribe primero, le ayuda en todo momento y es celoso. Dejando de lado este último detalle, que provocó risas entre ambos, Bazán finalmente obtuvo la calificación de "caballero". Ante esa situación, Susana reaccionó con emoción: "Te has ganado un beso". Acto seguido, besó con ternura la frente del comentarista, quien le retribuyó el gesto, pero en la mejilla.

PUEDES VER: Paco Bazán expresa su amor por Susana Alvarado con romántica dedicatoria: 'Has dado vueltas todo el día en mi cabeza'

lr.pe

Fans conmovidos por la relación entre Susana Alvarado y Paco Bazán

El nuevo video de Susana Alvarado y Paco Bazán no tardó en volverse viral en TikTok, acumulando miles de vistas y cientos de comentarios emocionados. Los usuarios destacaron la química que proyectaban y la sólida relación que están construyendo, más allá de la diferencia de edad de 17 años que existe entre ambos.

"Me encanta esta pareja hermosa", "Transmiten mucho amor y madurez", "Están loquitos de amor", "Envidia de la buena" y "Fan de su relación" fueron algunas de las reacciones en el perfil de la cantante de cumbia.

Notas relacionadas
Paco Bazán expresa su amor por Susana Alvarado con romántica dedicatoria: "Has dado vueltas todo el día en mi cabeza"

Paco Bazán expresa su amor por Susana Alvarado con romántica dedicatoria: "Has dado vueltas todo el día en mi cabeza"

LEER MÁS
Paco Bazán y Susana Alvarado celebran el aniversario de su primer encuentro en televisión y emocionan a fans: "Érase una vez"

Paco Bazán y Susana Alvarado celebran el aniversario de su primer encuentro en televisión y emocionan a fans: "Érase una vez"

LEER MÁS
Paco Bazán se reivindica tras revelar que practicaba el celibato: "Es real, pero no debí haberlo hecho público"

Paco Bazán se reivindica tras revelar que practicaba el celibato: "Es real, pero no debí haberlo hecho público"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Así luce el mall ‘KM 40’ de Farfán a más de un año de inaugurado: imágenes muestran poca afluencia de público

Así luce el mall ‘KM 40’ de Farfán a más de un año de inaugurado: imágenes muestran poca afluencia de público

LEER MÁS
Jessyca Zegarra, nuera de Eva Ayllón, le gana proceso legal a Natalia Málaga tras haber rayado dos veces su auto: "Pagará S/5.000"

Jessyca Zegarra, nuera de Eva Ayllón, le gana proceso legal a Natalia Málaga tras haber rayado dos veces su auto: "Pagará S/5.000"

LEER MÁS
Martha Figueroa defiende a Sergio Galliani y revela que la apoyó tras el fallecimiento de Camucha Negrete: "Supo acompañarnos"

Martha Figueroa defiende a Sergio Galliani y revela que la apoyó tras el fallecimiento de Camucha Negrete: "Supo acompañarnos"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Arquero del Benfica se volvió héroe ante Real Madrid: marcó gol de último minuto y metió a su equipo en playoffs de Champions League

Real Madrid vivió una pesadilla en Lisboa: perdió ante Benfica y y no clasificó a octavos de final en Champions League

Más de 100.000 docentes recibirán CTS en enero, confirma Minedu

Espectáculos

Martha Figueroa rompe su silencio y revela cómo actuó Sergio Galliani tras fallecimiento de Camucha Negrete: "Supo acompañarnos"

Connie Chaparro reveló que Bettina Oneto la llamó llorando tras señalamientos contra Sergio Galliani: " Ella se ha sentido pésimo"

Bettina Oneto saca a la luz firme mensaje que envió a Rodrigo González sobre Sergio Galliani: "Espero no se vuelva a tocar mi nombre"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Marcha 28 de enero EN VIVO: ciudadanos de Ayacucho, Generación Z y colectivos exigen justicia

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Renovación Popular realizó pintas en muros a favor de Rafael López Aliaga sin autorización, alerta JEE

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025