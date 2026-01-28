Susana Alvarado y Paco Bazán se muestran más enamorados que nunca. En un reciente video subido a las redes sociales tras celebrar un año de su icónica primera entrevista en televisión, la pareja lució muy cariñosa y provocó emocionadas reacciones de los usuarios.

En el clip, la cantante de Corazón Serrano se somete a una serie de preguntas como parte de una dinámica viral para corroborar si el conductor de 'El deportivo en otra cancha' era un "princeso" o un caballero. Al obtener la respuesta que ella deseaba, no dudó en darle un amoroso beso al exarquero.

TE RECOMENDAMOS ¿POR QUÉ OCURREN TANTOS ACCIDENTES? LOS TRÁNSITOS PLANETARIOS | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Susana Alvarado premia Paco Bazán tras reto viral

La carismática 'Morena de Oro' fue quien se encargó de compartir este contenido en su cuenta de TikTok, donde etiquetó el perfil oficial de Paco Bazán. El video muestra a la cantante respondiendo una por una a las preguntas del reto para determinar qué tipo de novio es el conductor de ATV, eligiendo entre dos opciones por cada interrogante.

En ese contexto, la cantante de Corazón Serrano reveló que el exdeportista planea sus citas, siempre se ofrece a pagar las cuentas, es comunicativo, le escribe primero, le ayuda en todo momento y es celoso. Dejando de lado este último detalle, que provocó risas entre ambos, Bazán finalmente obtuvo la calificación de "caballero". Ante esa situación, Susana reaccionó con emoción: "Te has ganado un beso". Acto seguido, besó con ternura la frente del comentarista, quien le retribuyó el gesto, pero en la mejilla.

Fans conmovidos por la relación entre Susana Alvarado y Paco Bazán

El nuevo video de Susana Alvarado y Paco Bazán no tardó en volverse viral en TikTok, acumulando miles de vistas y cientos de comentarios emocionados. Los usuarios destacaron la química que proyectaban y la sólida relación que están construyendo, más allá de la diferencia de edad de 17 años que existe entre ambos.

"Me encanta esta pareja hermosa", "Transmiten mucho amor y madurez", "Están loquitos de amor", "Envidia de la buena" y "Fan de su relación" fueron algunas de las reacciones en el perfil de la cantante de cumbia.