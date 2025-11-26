HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Edson Dávila sorprende a conductoras de 'América hoy' al revelar su mayor deseo para el año 2026: "Sí, me gustaría"

Edson Dávila sorprendió en 'América hoy' al confesar uno de sus mayores deseos para el 2026, lo que dejó boquiabiertas a las conductoras del programa. "Me gustaría de verdad. Qué bonito", comentó.

Edson Dávila sorprende al revelar su mayor deseo para el año 2026.
Edson Dávila sorprende al revelar su mayor deseo para el año 2026. | Foto: Composición LR/Youtube.

Edson Dávila, conocido por todos como 'Giselo', dejó boquiabiertas a las conductoras de 'América Hoy' y a sus seguidoras al confesar en pleno programa que le gustaría convertirse en papá en el 2026. Todo ocurrió durante la emisión del martes 25, cuando Janet Barboza le preguntó si en algún momento pensaba tener hijos.

Fiel a su estilo divertido y picante, el conductor no dudó en decir que sí. Sin embargo, la broma llegó de inmediato: Janet le insinuó que primero tendría que encontrar a la mujer ideal para formar una familia, pero él, entre risas, respondió que solo estaba interesado en el bebé.

Edson Dávila, popular 'Giselo' confiesa que le gustaría ser papá en 2026

Durante la programación en 'América Hoy', Edson Dávila volvió a sorprender al sincerarse sobre su deseo de convertirse en padre. Cuando le preguntaron si preferiría que su bebé sea niño o niña, él respondió con emoción que solo desea que nazca “sanito” y añadió: "Me gustaría de verdad, qué bonito". La charla tomó un giro curioso cuando mencionaron la posibilidad de elegir características del bebé.

Janet Barboza intervino diciendo: "Ahora hay un banco, tú eliges cómo quieres el color de ojos. Hoy en día la ciencia ha avanzado tanto". En esa misma línea, al ser consultado con seriedad sobre si realmente desea tener un hijo, Edson no dudó en afirmar: "Sí, me gustaría".

¿Quién es Edson Dávila?

Edson Dávila, nacido el 13 de septiembre de 1983, ha construido una carrera marcada por su carisma y perseverancia. Aunque se conoce poco sobre su infancia, sí se sabe que creció en el seno de una familia humilde y que siempre contó con el respaldo incondicional de su madre. Motivado por su talento artístico, decidió estudiar actuación, camino que más adelante lo llevaría a la televisión. Su primera aparición en 'El gran show' fue en 2012, gracias a la recomendación del coreógrafo Arturo Chumbe.

Desde entonces, se convirtió en uno de los bailarines más activos del programa de Gisela Valcárcel, pero su verdadero salto a la popularidad llegó cuando comenzó a imitar espontáneamente a la querida ‘Señito’. Ese desparpajo lo llevó a ser convocado como conductor en 'América Hoy', bajo la producción de GV Producciones. Hoy en día, continúa destacando tanto en el magazine matutino como en el espacio de baile, consolidándose como uno de los rostros más queridos de la televisión.

