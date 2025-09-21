HOYSuscripcion LR Focus

Janet Barboza sorprende a la 'Chola Chabuca' al exponer la cantidad exacta de operaciones que se ha hecho: "Hay que invertir"

"Tengo 51 años", se justificó Janet Barboza al revelar por primera vez en televisión nacional la cantidad exacta de 'retoquitos' a los que se ha sometido a lo largo de su vida.

Janet Barboza descartó haberse hecho cirugías en la cara. Foto: Composición LR/Captura/América TV
Janet Barboza descartó haberse hecho cirugías en la cara. Foto: Composición LR/Captura/América TV

Durante su participación en el programa 'Esta noche', transmitido el sábado 20 de septiembre por América Televisión, la conductora de ‘América Hoy’, Janet Barboza, rompió el silencio sobre los rumores que circulan hace años en torno a sus supuestas cirugías estéticas. Frente a su colega y amiga, la 'Chola Chabuca', la presentadora de televisión sorprendió al confesar con detalle los procedimientos a los que se ha sometido, despejando así muchas especulaciones de la farándula local.

La conversación se tornó aún más reveladora cuando Barboza, de 51 años, se refirió directamente al mito de que se habría quitado una costilla para lucir una cintura más delgada. Aunque negó rotundamente esa versión, sí admitió haberse realizado varios “retoquitos” que, según ella, no involucran cirugía invasiva. "Todavía no me he metido cuchillo", sostuvo en medio de una entrevista cargada de momentos tensos y personales.

PUEDES VER: Janet Barboza y Valeria Piazza discuten en vivo tras el regreso de ‘América Hoy’: 'Te adelantaste'

lr.pe

Janet Barboza confiesa por primera vez todos los retoquitos que se ha hecho

En el espacio televisivo, la también empresaria no dudó en detallar cada uno de los tratamientos estéticos que se ha realizado con el paso del tiempo. La revelación inició cuando le preguntaron sobre una presunta cirugía para remover costillas, ante lo cual Janet Barboza negó con firmeza haberse sometido a ese tipo de procedimiento. No obstante, reconoció haberse hecho varias intervenciones menos invasivas para mantener su apariencia.

“Me puse estimulador de colágeno, todavía no me he metido cuchillo, pero sí me hice hilos rusos, biopolímeros, me he puesto un poquito de mentón, la nariz me la he arreglado dos veces”, expresó ante cámaras. Aunque insistió en que no se trata de cirugías plásticas convencionales, sí admitió una única operación formal: una intervención en las orejas. “Las tenía muy despegadas”, comentó, sin dar más detalles sobre la fecha del procedimiento.

Durante la entrevista, la 'Chola Chabuca' se mostró sorprendida por la sinceridad de Barboza y no dudó en consultarle sobre el objetivo de estos retoques. La conductora fue directa: “En televisión uno tiene que cuidarse. Hay que invertir”, respondió con seguridad.

PUEDES VER: Melissa Klug encara a Janet Barboza tras revelar que exigiría a Jefferson Farfán pagar la pensión de sus hijos hasta que cumplan 28 años

lr.pe

Janet Barboza descarta haberse quitado una costilla

Uno de los rumores más persistentes alrededor de la figura de Janet Barboza ha sido la supuesta extracción de costillas para lograr una cintura reducida. Ante esta interrogante, lanzada sin filtros por la 'Chola Chabuca', la conductora descartó de forma tajante haber pasado por ese tipo de procedimiento quirúrgico.

“No. Esa es una leyenda urbana. Es que la tengo bien chiquita, ¿no? Pero no es porque mi cintura sea pequeña, quiero ser honesta con ustedes, es porque soy caderona. ¿O te pusieron una ayuda? No, acá tengo hueso”, declaró entre risas.

