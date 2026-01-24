La salida de Rebeca Escribens de 'América Espectáculos' generó rumores sobre su futuro en la televisión peruana. En medio de las especulaciones, la exproductora de televisión Pati Lorena aseguró que la también actriz se mantendría en América TV, pero esta vez como parte del equipo de conducción de 'América hoy', magazine matutino que recientemente tuvo la salida de Ethel Pozo.

Según Pati Lorena, la información provendría de una fuente cercana al canal. “El señor Pitillo ha dicho que como tiene, un sueldazo ya, pues ahora va a tener que trabajar, mi amor, en otro programa, o sea, la pasan en ‘América hoy’”, afirmó en un video difundido en sus redes sociales.

TE RECOMENDAMOS LECTURA DE COCA: SEÑALES, PRESAGIOS Y MENSAJES DEL MUNDO ANDINO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

¿Rebeca Escribens será la nueva conductora de 'América hoy'?

De acuerdo con lo señalado por Pati Lorena, Rebeca Escribens se sumaría a la conducción de 'América hoy' junto a Janet Barboza y Edson Dávila, figuras ya conocidas del programa. La exproductora incluso opinó sobre la dinámica que podría generarse entre las conductoras. “Eso va a ser picante porque a la primera que la vieja ‘retoquitos’ le diga así mal tercio a la Rebeca, la Rebeca se la traga con zapatos y todo, mi amor”, comentó entre risas.

La exproductora de tv también defendió el carácter de Escribens frente a otras figuras de la televisión. “La Rebeca no es así 'lela' como la Piazza. Es más loca que yo”, agregó. Además, dejó entrever que, ante la competencia en el medio, la conductora no tendría muchas opciones fuera del canal. “Ahora no te has de rogar, Rebe porque el mercado está duro. Te vas a quedar en la calle como otras así, pero eso es el especialista, de repente te mandan a Panamericana”, expresó.

PUEDES VER: Esposa de Carlos Zambrano y novia de Sergio Peña toman medidas en redes tras denuncia en contra de futbolistas

Valeria Piazza sería el reemplazo de Rebeca Escribens en 'América Espectáculos'

En el mismo video, Pati Lorena también habló sobre el futuro de Valeria Piazza, quien sería la encargada de ocupar el lugar que dejaría Rebeca Escribens en América Espectáculos. La modelo ya formó parte de América hoy, aunque decidió dar un paso al costado en su momento.

Durante su despedida del programa matutino, la exMiss explicó que su salida respondía a nuevos compromisos. “Tantos años en televisión y me sigo poniendo nerviosa. La verdad es que hoy se acaba mi temporada 2025 en ‘América hoy’. De hecho iba a ser hasta el 31 julio, pero la hemos pasado tan bien, nos hemos divertido tanto que la hicimos más larga”, comentó.

También adelantó que tenía otros planes profesionales. “Yo quiero agradecerle a todos, tengo varios proyectos. Yo ya había conversado con Armando (Tafur) antes, pero ahora sí tengo algunos viajes, algunos proyectos que cumplir con los contratos”, señaló. Incluso dejó abierta la posibilidad de futuros trabajos en temporadas especiales: “Nadie sabe, pero cuando los chicos salen de vacaciones yo empiezo a hacer todos los programas de verano de diciembre hasta febrero”.