HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Rebeca Escribens asumiría la conducción de 'América hoy' tras la salida de Ethel Pozo, según exproductora de TV Pati Lorena

La conductora seguiría en América TV y se integraría al programa junto a Janet Barboza y Edson Dávila, luego de la renuncia de Ethel Pozo, quien inició una nueva etapa en Panamericana.

Rebeca Escribens reemplazaría a Ethel Pozo en 'América hoy'. Foto: composición LR/difusión/América TV
Rebeca Escribens reemplazaría a Ethel Pozo en 'América hoy'. Foto: composición LR/difusión/América TV

La salida de Rebeca Escribens de 'América Espectáculos' generó rumores sobre su futuro en la televisión peruana. En medio de las especulaciones, la exproductora de televisión Pati Lorena aseguró que la también actriz se mantendría en América TV, pero esta vez como parte del equipo de conducción de 'América hoy', magazine matutino que recientemente tuvo la salida de Ethel Pozo.

Según Pati Lorena, la información provendría de una fuente cercana al canal. “El señor Pitillo ha dicho que como tiene, un sueldazo ya, pues ahora va a tener que trabajar, mi amor, en otro programa, o sea, la pasan en ‘América hoy’”, afirmó en un video difundido en sus redes sociales.

TE RECOMENDAMOS

LECTURA DE COCA: SEÑALES, PRESAGIOS Y MENSAJES DEL MUNDO ANDINO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Rebeca Escribens sorprende con mensaje a Laura Huarcayo tras ser reemplazada de la conducción de 'Mande quien mande'

lr.pe

¿Rebeca Escribens será la nueva conductora de 'América hoy'?

De acuerdo con lo señalado por Pati Lorena, Rebeca Escribens se sumaría a la conducción de 'América hoy' junto a Janet Barboza y Edson Dávila, figuras ya conocidas del programa. La exproductora incluso opinó sobre la dinámica que podría generarse entre las conductoras. “Eso va a ser picante porque a la primera que la vieja ‘retoquitos’ le diga así mal tercio a la Rebeca, la Rebeca se la traga con zapatos y todo, mi amor”, comentó entre risas.

La exproductora de tv también defendió el carácter de Escribens frente a otras figuras de la televisión. “La Rebeca no es así 'lela' como la Piazza. Es más loca que yo”, agregó. Además, dejó entrever que, ante la competencia en el medio, la conductora no tendría muchas opciones fuera del canal. “Ahora no te has de rogar, Rebe porque el mercado está duro. Te vas a quedar en la calle como otras así, pero eso es el especialista, de repente te mandan a Panamericana”, expresó.

PUEDES VER: Esposa de Carlos Zambrano y novia de Sergio Peña toman medidas en redes tras denuncia en contra de futbolistas

lr.pe

Valeria Piazza sería el reemplazo de Rebeca Escribens en 'América Espectáculos'

En el mismo video, Pati Lorena también habló sobre el futuro de Valeria Piazza, quien sería la encargada de ocupar el lugar que dejaría Rebeca Escribens en América Espectáculos. La modelo ya formó parte de América hoy, aunque decidió dar un paso al costado en su momento.

Durante su despedida del programa matutino, la exMiss explicó que su salida respondía a nuevos compromisos. “Tantos años en televisión y me sigo poniendo nerviosa. La verdad es que hoy se acaba mi temporada 2025 en ‘América hoy’. De hecho iba a ser hasta el 31 julio, pero la hemos pasado tan bien, nos hemos divertido tanto que la hicimos más larga”, comentó.

También adelantó que tenía otros planes profesionales. “Yo quiero agradecerle a todos, tengo varios proyectos. Yo ya había conversado con Armando (Tafur) antes, pero ahora sí tengo algunos viajes, algunos proyectos que cumplir con los contratos”, señaló. Incluso dejó abierta la posibilidad de futuros trabajos en temporadas especiales: “Nadie sabe, pero cuando los chicos salen de vacaciones yo empiezo a hacer todos los programas de verano de diciembre hasta febrero”.

Notas relacionadas
Rebeca Escribens sorprende con mensaje a Laura Huarcayo tras ser reemplazada de la conducción de 'Mande quien mande'

Rebeca Escribens sorprende con mensaje a Laura Huarcayo tras ser reemplazada de la conducción de 'Mande quien mande'

LEER MÁS
María Pía Copello deja ‘Mande quien Mande’ y Rebeca Escribens es anunciada como su reemplazo

María Pía Copello deja ‘Mande quien Mande’ y Rebeca Escribens es anunciada como su reemplazo

LEER MÁS
Rebeca Escribens revela delicado estado de salud y anuncia que no podrá conducir temporalmente su programa: "Los extrañaré"

Rebeca Escribens revela delicado estado de salud y anuncia que no podrá conducir temporalmente su programa: "Los extrañaré"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gabriel Calvo enfrenta a Carlos Zambrano y asegura que le insistió a su amiga para invitarla a su casa: "Le ha escrito 15 veces"

Gabriel Calvo enfrenta a Carlos Zambrano y asegura que le insistió a su amiga para invitarla a su casa: "Le ha escrito 15 veces"

LEER MÁS
Esposa de Carlos Zambrano y novia de Sergio Peña toman medidas en redes tras denuncia en contra de futbolistas

Esposa de Carlos Zambrano y novia de Sergio Peña toman medidas en redes tras denuncia en contra de futbolistas

LEER MÁS
Mall ‘KM 40’ de Farfán a más de un año de inaugurado: imágenes muestran escasa presencia de público

Mall ‘KM 40’ de Farfán a más de un año de inaugurado: imágenes muestran escasa presencia de público

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

Cielo para dos 5: lista de participantes del reality de Netflix y sus cuentas de Instagram

¿Vuelve 'Combate'? 'La reina madre' es el nuevo jale de ATV y seguidores del reality se ilusionan: "Que regrese el pionero"

Espectáculos

¿Vuelve 'Combate'? 'La reina madre' es el nuevo jale de ATV y seguidores del reality se ilusionan: "Que regrese el pionero"

¡De los escenarios a las canchas!: Jonatan Rojas, el 'Felino de la cumbia', fichó por conocido club y jugará la Copa Perú 2026

‘Chikiplum’ se defiende y niega entregar a Katy Prado S/.600 de pensión de alimentos para su hija: “Es penoso que me difame”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: ONPE seleccionó a candidatos de miembros de mesa y este jueves 29 se conocerán a los designados

Gobierno de Perú oficializa nombre del año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

JNJ no ratifica a Pablo Sánchez como fiscal supremo: sin argumentos entidad cuestiona su desempeño en la Fiscalía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025