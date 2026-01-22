HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Fernando Carrillo arremete contra el Puma Rodríguez y lo acusa de pedir favores: “Es un traidor a la patria”

El actor venezolano exigió una disculpa pública a 'El Puma' Rodríguez, a quien calificó de "hiena". Según afirmó, posee audios y videos que probarían que el cantante buscó reunirse en privado con Nicolás Maduro.

Fernando Carrillo califica de "vende patria" al cantante venezolano Foto: Composición LR
Fernando Carrillo califica de "vende patria" al cantante venezolano Foto: Composición LR | Difusión

Fernando Carrillo se encuentra una vez más en el centro de la polémica. El actor venezolano lanzó duras acusaciones contra el reconocido cantante José Luis Rodríguez, a quien incluso lanzó un ultimátum. En declaraciones para un reconocido programa argentino, el exgalán de telenovelas aseguró que 'El Puma' le habría solicitado favores durante sus visitas a Venezuela.

De manera enfática, Carrillo afirmó: "Me siento, Moira, como el Conde de Montecristo. Vengativo". Asimismo, aseguró que varias personas habrían intentado perjudicarlo, entre ellas - según su versión - 'El Puma' Rodríguez, a quien calificó como "hiena" y "traidor a la patria". En la misma línea, aseguró que el cantante se habría manifestado públicamente en contra del régimen venezolano pese a haber recibido, presuntamente, ayuda de la dictadura.

Fernando Carrillo asegura que le brindó favores a 'El Puma' Rodríguez

"Me ha utilizado en diferentes ocasiones, viene a Venezuela, me pide favores, me pide que lo ponga con el gobernador de un estado, del estado de Carabobo", declaró en 'La mañana con Moira'. Asimismo, señaló que accedió a ayudarlo por la admiración que sentía hacia el artista.

Según relató, incluso habría alquilado un helicóptero para facilitar el traslado del cantante. “Yo me rento un helicóptero para llevar a mi amigo el Puma, un señor mayor que admiraba y respetaba. Todo eso está registrado en fotografías” afirmó. No obstante, cuestionó que posteriormente 'El Puma' haya lanzado críticas en su contra y contra el país.

"Después viene a atacarme a mí, a Venezuela, al presidente Maduro, a Diosdado, a Padrino López, a todos nos ha atacado”, sostuvo, antes de calificar al cantante como “un traidor a la patria”. 

Fernando Carrillo da ultimátum a 'El Puma' Rodríguez 

Ante las cámaras del programa argentino, Fernando Carrillo lanzó un ultimátum directo al cantante. "Le doy 72 horas al Puma para que pida disculpas a Venezuela, al presidente Nicolás Maduro y a mi persona. Si no, voy a sacar los videos de él llorando", advirtió.

El actor también afirmó que existirían audios y registros que probarían que el intérprete de 'Dueño de nada' solicitó una reunión privada con el dictador venezolano tras emitir declaraciones públicas en su contra. "Ya publiqué los audios. Ahí está la cinta donde el Puma le pide al capitán Escalona, edecán del presidente Maduro, una cita en privado”, señaló. Según Carrillo, dicho encuentro se habría realizado de forma reservada. "Él pidió que fuera calladito, porque si en Miami se enteran, lo execran", concluyó.

