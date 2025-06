José Luis Rodríguez ‘El Puma’ se negó tajantemente a cantar cuando se lo pidieron durante una entrevista con un medio peruano. El intérprete de 'Agárrense de las manos' dejó en claro que solo canta en sus shows en vivo y cuestionó que intentaran “quitar la magia” de la música.

Esto ocurrió durante una entrevista con Radio Megamix, en la que el cantante venezolano estuvo acompañado por los Hermanos Yaipén para hablar sobre su más reciente colaboración, 'Tendría que llorar por ti'. Esta canción, original de ‘El Puma’, se popularizó en el Perú como un clásico de la cumbia gracias a la versión del grupo liderado por Walter y Javier Yaipén.

José Luis Rodríguez se negó a cantar en entrevista

Durante la entrevista con Gustavo Hernández, locutor conocido popularmente como ‘Chiki’, se reveló que a Walter Yaipén le gustaba mucho el tema 'Agárrense de las manos', de José Luis Rodríguez. Animado por esto, el líder de la orquesta le pasó el micrófono al cantante venezolano, quien accedió a cantar un par de líneas de la recordada canción.

Sin embargo, cuando el DJ le pidió que interpretara una parte del coro de 'Tendría que llorar por ti', ‘El Puma’ lo detuvo de inmediato. “No, no”, respondió, dejando a ‘Chiki’ visiblemente sorprendido. El exjurado de 'La voz Perú' aprovechó el momento para explicar su postura y criticó que muchos entrevistadores pidieran a los artistas improvisar en vivo.

“¿Por qué se empeñan en quitar la magia de algo que suena bonito? No sirve, yo nunca hago eso porque no es correcto”, señaló tajante. “Porque no puedes (¿hasta el momento del show?) sí claro, es como decirle a un médico, tiene que hacer en su consultorio, tiene que ser en su hospital. Cada quien en su área, en su sitio”, agregó el artista.

José Luis Rodríguez superó diversos problemas de salud

En el mes de marzo, ‘El Puma’ reveló durante una entrevista en el programa español 'El Hormiguero' que sufrió un infarto y tuvo que someterse a una serie de exámenes médicos. “Ahora recién me dio un infarto. Fui al médico, al oculista, y me mandó directamente al hospital a todos los exámenes. Me hicieron todo, el colesterol estaba por encima de todo, los triglicéridos… Empecé una dieta”, comentó el cantante.

Según explicó Rodríguez, este episodio lo llevó a replantearse su estilo de vida y a valorar más su salud. “Aprendí que hay que redimirse un poco de los gustos del cuerpo, y fue una lección para mí”, afirmó. Además, el artista reveló que el problema cardíaco le dejó algunas secuelas: “Veo un poquito menos de este ojo derecho”, agregó.