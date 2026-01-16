Fernando Carrillo desató revuelo semanas atrás al confesar que mantuvo una relación amorosa con Delcy Rodríguez, actual presidenta de Venezuela. El famoso actor de novelas admitió que ella fue “el gran amor” de su vida, aunque explicó que el romance llegó a su fin debido a “su inmadurez” de no hacer público el noviazgo, tal como lo reconoció en una reciente entrevista.

Además, el exgalán de la televisión, de 60 años, sorprendió al revelar que no descarta intentar reconquistar a la mandataria y retomar la relación que tuvieron entre 2004 y 2007. “Algún día”, señaló en el programa ‘¡Siéntese quien pueda!’.

Fernando Carrillo afirma que quiere reconquistar a la presidenta de Venezuela

Pese a que su relación terminó hace 20 años, el protagonista de la exitosa novela ‘Abigail’ parece no haber olvidado a la presidenta de Venezuela y dejó abierta la posibilidad de intentar reconquistarla en el futuro.

“Delcy Eloína Rodríguez Gómez, a lo mejor algún día de Carrillo, quién sabe..., si la volvemos a reconquistar y, si no es mi esposa, es mi hermana de lucha para siempre (...) Ella está viviendo ella un momento muy difícil de su vida, ya veremos”, expresó Fernando Carrillo.

Fernando Carrillo explica por qué decidió terminar con Delcy Rodríguez

Durante otra parte de la entrevista, Fernando Carrillo reveló los motivos que lo llevaron a poner fin a su relación con Delcy Rodríguez, quien reemplazó en el cargo a Nicolás Maduro. El actor asumió la responsabilidad de la ruptura y reconoció que nunca quiso hacer pública la relación.

“Fue principalmente por mi inmadurez, no pude tener la claridad de hoy y plantarme frente al mundo y decirle ‘es el amor de mi vida’. No lo es porque no estamos juntos, ha sido el gran amor de mi vida. A ella le decían que yo era un interesado, a mí me decían ‘pero no es una top model’. Hermano, es más que una top model y patriota”, contó Carrillo, quien también tuvo una relación con la actriz argentina, Catherine Fulop.