José Luis Rodríguez, conocido como 'El Puma', reveló los desafíos que ha enfrentado a sus 82 años de edad. El laureado cantante venezolano reveló que recientemente sufrió un infarto, y dio detalles sobre las serias complicaciones que ha enfrentado en los últimos años, incluyendo un trasplante de pulmón debido a la fibrosis pulmonar idiopática.

Durante su intervención en el programa de TV español 'El Hormiguero', el intérprete de 'Pavo Real' no solo habló de su estado físico, sino también de cómo ha transformado su estilo de vida tras recibir un diagnóstico alarmante. En un tono sincero, Rodríguez compartió su experiencia con la alimentación y cómo sus hábitos poco saludables lo llevaron a una situación crítica.

Los problemas de salud de José Luis Rodríguez, El Puma

El 'Puma' relató cómo un terrible incidente lo llevó a una serie de exámenes médicos que revelaron altos niveles de colesterol y triglicéridos. “Ahora recién me dio un infarto. Fui al médico, al oculista, y me mandó directamente al hospital a todos los exámenes. Me hicieron todo, el colesterol estaba por encima de todo, los triglicéridos… Empecé una dieta”, confesó, reconociendo que sus elecciones alimenticias habían sido perjudiciales.

"Yo soy un quesómano. Pedía un plato de queso con espaguetis. Estuve comiendo queso como 15 días y me dio esto. Eliminé los quesos, eliminé el azúcar, el arroz es azúcar, las verduras son azúcar… Me fui a proteínas por dos semanas. Cero queso. Y de 175 de triglicéridos, bajaron a 35 en un par de semanas. Pero fue milagroso, maravilloso", relató el cantante.

Experiencias como esta han llevado a Rodríguez a relexionar sobre el valor de la vida y del desapego a los placeres. "Aprendí que hay que redimirse un poco de los gustos del cuerpo, y fue una lección para mí. Veo un poquito menos de este ojo derecho", agregó, al referirse a las secuelas del ataque cardíaco.

Un trasplante que cambió su vida

El artista también recordó el momento en que se dio cuenta de que necesitaba un trasplante de pulmón, en 2017. “Si te quedas así, te vas a morir igual. Pero si lo intentas, posiblemente vivas”, le dijeron los médicos. Esta frase marcó el inicio de un proceso que, aunque lleno de ansiedad y sufrimiento, le dio una nueva oportunidad de vida. “La espera es lo más tedioso y terrible”, expresó, recordando los días en que dependía de un oxígeno para respirar.

La experiencia de El Puma ha sido física y emocional. En su conversación con Pablo Motos, el cantante reflexionó sobre su vida. “Estamos vivos hasta que Dios quiera”, afirmó, mostrando una actitud de aceptación ante la muerte. Asimismo, reveló sus ansias de prolongar su estadía en este mundo para pasar más tiempo con sus fans: "Tengo pensado irme a los 90. Quiero utilizar estos ocho años para despedirme de Latinoamérica y España".

El Puma se ha convertido en un símbolo de superación, demostrando que, a pesar de los obstáculos, siempre hay espacio para la esperanza y la transformación personal. Su historia inspira a muchos a cuidar su salud y a valorar cada momento de la vida.