Espectáculos

Josetty Hurtado sorprende al posar para la cámara Glambot en Hollywood y la comparan con Jennifer López: "¿Qué te costaba J.Lo?"

La actriz peruana Josetty Hurtado, hija de 'Chibolín', brilló al ser retratada por Cole Walliser en la icónica cámara Glambot. Su video generó elogios y comparaciones con Jennifer López por su actitud.

La actriz peruana Josetty Hurtado compartió un alegre detrás de cámara de su Gamblot junto al cineasta Cole Walliser.
La actriz peruana Josetty Hurtado compartió un alegre detrás de cámara de su Gamblot junto al cineasta Cole Walliser. | Foto: composición LR/TikTok/Josetty Hurtado

Josetty Hurtado deslumbró a sus seguidores al posar frente a la icónica cámara Glambot en Hollywood. La actriz peruana, hija del conductor Andrés Hurtado 'Chibolín', conquistó al público con su carisma bajo la dirección del cineasta canadiense Cole Walliser, responsable de este formato en movimiento lento que ha inmortalizado a grandes celebridades en los eventos más prestigiosos.

A través de sus redes, Josetty compartió la emoción de vivir esta experiencia y generó una ola de felicitaciones por continuar brillando en Estados Unidos. En ese escenario, no faltaron las comparaciones con Jennifer López, quien recientemente fue cuestionada por la actitud que mostró durante su participación en la misma dinámica, pero en los Golden Globes 2025.

Josetty Hurtado posa para la cámara Gamblot en Hollywood

Según reveló Josetty Hurtado en sus redes sociales, su paso por la cámara Glambot tuvo lugar durante la alfombra roja de un evento de 'Karate Kid: Legends' en Estados Unidos, al que asistió como invitada de Sony Pictures. Aunque la fecha exacta de la gala no ha sido confirmada, la hija de Andrés Hurtado compartió el detrás de cámaras el 19 de enero.

En las imágenes, la actriz mostró cómo se realizó la grabación y el momento cercano que tuvo posteriormente con un muy dispuesto Walliser, quien ha retratado a las estrellas más top del mundo, incluyendo a Lisa de BLACKPINK, Demi Moore, etc. "Tan honrada de hacer el icónico Glambot con el más dulce", escribió junto al video, en el que etiquetó al cineasta.

Comparan a Josetty Hurtado con Jennifer López por su actitud ante la cámara Glambot

En medio de las felicitaciones a Josetty Hurtado, quien sería la primera peruana ante la cámara Glambot, no pasó desapercibida la comparación con Jennifer López, quien en los últimos días ha estado en el ojo de la polémica luego de ser acusada de mostrar una actitud arrogante hacia Cole Walliser cuando participó en la dinámica de los Golden Globes 2025.

"¿Qué te costaba, J.Lo?", escribió una seguidora de la actriz peruana en las redes sociales. Aunque el comentario buscaba resaltar su sencillez frente a la supuesta arrogancia de la 'Diva del Bronx', la hija de Andrés Hurtado optó por evitar la polémica. "Amo a J.Lo", respondió.

Más allá de todo conflicto, Walliser afirmó no sentirse ofendido por la actitud de Jennifer López, minimizando las críticas que estallaron por el Gamblot de la cantante. "Nunca sentí que la gente fuera grosera conmigo en ese momento. El mundo es tan loco que, cuando la gente está distraída, menos comunicativa o pensando en otras cosas, no lo tomo como algo personal. Incluso con J.Lo, no me lo tomé como algo personal", manifestó.

