HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Anahí de Cárdenas ironiza tras ser excluida de 'La Casita' de Bad Bunny: "A Pía Copello la han invitado y ella es mayor que yo"

La actriz peruana Anahí de Cárdenas, fiel a su estilo, compartió su postura al no ser invitada a 'La Casita' de Bad Bunny, el exclusivo segmento de su tour mundial 'DeBí TiRaR MáS FOtoS World Tour 2026'.

Conciertos de Bad Bunny se celebran en el Estadio Nacional los días 16 y 17 de enero de 2026.
Conciertos de Bad Bunny se celebran en el Estadio Nacional los días 16 y 17 de enero de 2026. | Foto: composición LR/Facebook/Anahí de Cárdenas/TikTok/kareenaguirre_

El furor por 'La Casita' de Bad Bunny en Perú es grande. El 16 de enero, famosos como la presentadora Natalie Vértiz y su esposo Yaco Eskenazi se lucieron como invitados en este exclusivo y esperado segmento de la gira mundial 'DeBí TiRaR MáS FOtoS World Tour 2026', que marca el regreso del 'Conejo Malo' a Lima luego de cuatro años.

Antes de que se revelaran los nombres de los invitados locales, la actriz Anahí de Cárdenas tomó la palabra en redes sociales. Con su característico tono irónico, compartió su postura respecto a no haber sido considerada en la actividad.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ ÁREAS DEL CUERPO SON MÁS VULNERABLES SEGÚN TU SIGNO? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: De Natalie Vértiz a Yaco Eskenazi: estos fueron todos los famosos de la farándula nacional invitados a 'La Casita' de Bad Bunny

lr.pe

Anahí de Cárdenas lanza broma tras haber quedado fuera de 'La Casita' de Bad Bunny en Perú

A través de un video en sus redes sociales, Anahí de Cárdenas reveló que había comprado sus entradas para asistir con su esposo al concierto de Bad Bunny en Lima. Más allá de la emoción por ver al 'Conejo Malo', la actriz expresó su perplejidad al no poder participar en el segmento. "¿Por qué no me han invitado a 'La Casita'? ¡Por qué!" dijo en un primer momento.

La destacada actriz peruana, acto seguido, comenzó a lanzar teorías sobre su exclusión y no dudó en elogiarse a sí misma. "¿Es porque soy madre de familia? ¿Me están discriminando por ser madre de familia? Pero estoy bien rica, ya me han visto. Mis carnes están muy bien. ¿Por qué no puedo ir a 'La Casita'?", agregó.

PUEDES VER: Bad Bunny comete error en vivo y grita el nombre de Chile durante su primer concierto en Lima

lr.pe

"Pía Copello es mayor que yo": Anahí de Cárdenas bromea sobre 'La Casita'

En ese momento, la también influencer sorprendió con una broma a María Pía Copello, quien, previamente, había anunciado en sus redes sociales que participaría en este escenario del cantante puertorriqueño. "¿O es porque estoy mayor? Eso no puede ser porque a Pía Copello la han invitado y ella es mayor que yo, y ella también es madre", compartió Anahí.

Más adelante, la recordada 'Rubí' de 'Al fondo hay sitio' lanzó un comentario sobre la producción del concierto de Bad Bunny en Perú. "¿Quién está organizando este evento que no nos han invitado? Ya no nos invitan a fiestas, ¿por qué?", sentenció.

Por supuesto, todo se trató de un contenido de humor para sus redes sociales en compañía de su esposo, a quien expuso brevemente con un look bastante hogareño. En redes sociales, los seguidores de la actriz no tardaron en reaccionar con alegría a su video, dejando comentarios como "¿Cómo es posible que no estés?", "Me hiciste el día" y "Tú le aportarías mucha clase a 'La Casita'".


Notas relacionadas
Concierto de Bad Bunny en Lima HOY EN VIVO: minuto a minuto del segundo show del ‘Conejo Malo’ en el Estadio Nacional

Concierto de Bad Bunny en Lima HOY EN VIVO: minuto a minuto del segundo show del ‘Conejo Malo’ en el Estadio Nacional

LEER MÁS
De Natalie Vértiz a Yaco Eskenazi: estos fueron todos los famosos de la farándula nacional invitados a 'La Casita' de Bad Bunny

De Natalie Vértiz a Yaco Eskenazi: estos fueron todos los famosos de la farándula nacional invitados a 'La Casita' de Bad Bunny

LEER MÁS
Conciertos en Lima 2026: guía completa con fechas, horarios y venta de entradas para BTS, Bad Bunny y más artistas internacionales

Conciertos en Lima 2026: guía completa con fechas, horarios y venta de entradas para BTS, Bad Bunny y más artistas internacionales

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Melissa Klug revela que Samahara Lobatón se negó a aceptar la ayuda de su padre, Abel Lobatón: "Lo manda a volar"

Melissa Klug revela que Samahara Lobatón se negó a aceptar la ayuda de su padre, Abel Lobatón: "Lo manda a volar"

LEER MÁS
Pamela López revela cuánto ganaba Christian Cueva al mes en Arabia Saudita y deja en shock a ‘Peluchín’: “¿Cómo es posible?”

Pamela López revela cuánto ganaba Christian Cueva al mes en Arabia Saudita y deja en shock a ‘Peluchín’: “¿Cómo es posible?”

LEER MÁS
Ricardo Rondón y Fernando Díaz celebran el regreso de Maju Mantilla a la televisión por Panamericana TV: “Se lo merece, es trabajadora”

Ricardo Rondón y Fernando Díaz celebran el regreso de Maju Mantilla a la televisión por Panamericana TV: “Se lo merece, es trabajadora”

LEER MÁS
Andrea Llosa anuncia su salida de ATV tras casi 20 años y revela el motivo: “No logramos llegar a un acuerdo”

Andrea Llosa anuncia su salida de ATV tras casi 20 años y revela el motivo: “No logramos llegar a un acuerdo”

LEER MÁS
Magaly Medina se pronuncia tras parodia de María Pía Copello sobre su cirugía facial: "A mí se me quiere o se me odia"

Magaly Medina se pronuncia tras parodia de María Pía Copello sobre su cirugía facial: "A mí se me quiere o se me odia"

LEER MÁS
De Natalie Vértiz a Yaco Eskenazi: estos fueron todos los famosos de la farándula nacional invitados a 'La Casita' de Bad Bunny

De Natalie Vértiz a Yaco Eskenazi: estos fueron todos los famosos de la farándula nacional invitados a 'La Casita' de Bad Bunny

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ejecutivo anuncia sanciones más severas para circulación de dos personas en moto: "A la segunda infracción, perderás el brevete"

La montaña submarina descubierta por científicos que supera la altura del rascacielos más alto de la Tierra por casi 2.300 metros

Pasaje gratis para acompañantes de personas con discapacidad severa: Congresita propone proyecto de ley para aliviar gasto de miles de familias

Espectáculos

Fernando Carrillo, actor de novelas, asegura que quiere reconquistar a Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela, tras admitir romance: “Algún día”

Karla Tarazona explica por qué ella y Christian Domínguez no participarán en reality de Gisela Valcárcel: “Uno debe estar donde es feliz”

Jazmín Pinedo, su novio empresario y Gino Assereto pasaron juntos la Navidad y revelan qué ocurrió: “Hay una relación cordial”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí anuncia que este 18 de enero entrará en vigencia la Ley contra la extorsión y sicariato

José Jerí: Despacho Presidencial gastó en diciembre S/270 mil en alimentos, la cifra más alta del 2025

Mark Vito continuará investigado por lavado de activos tras la presunta compra de inmuebles con dinero ilícito

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025