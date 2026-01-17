Conciertos de Bad Bunny se celebran en el Estadio Nacional los días 16 y 17 de enero de 2026. | Foto: composición LR/Facebook/Anahí de Cárdenas/TikTok/kareenaguirre_

El furor por 'La Casita' de Bad Bunny en Perú es grande. El 16 de enero, famosos como la presentadora Natalie Vértiz y su esposo Yaco Eskenazi se lucieron como invitados en este exclusivo y esperado segmento de la gira mundial 'DeBí TiRaR MáS FOtoS World Tour 2026', que marca el regreso del 'Conejo Malo' a Lima luego de cuatro años.

Antes de que se revelaran los nombres de los invitados locales, la actriz Anahí de Cárdenas tomó la palabra en redes sociales. Con su característico tono irónico, compartió su postura respecto a no haber sido considerada en la actividad.

Anahí de Cárdenas lanza broma tras haber quedado fuera de 'La Casita' de Bad Bunny en Perú

A través de un video en sus redes sociales, Anahí de Cárdenas reveló que había comprado sus entradas para asistir con su esposo al concierto de Bad Bunny en Lima. Más allá de la emoción por ver al 'Conejo Malo', la actriz expresó su perplejidad al no poder participar en el segmento. "¿Por qué no me han invitado a 'La Casita'? ¡Por qué!" dijo en un primer momento.

La destacada actriz peruana, acto seguido, comenzó a lanzar teorías sobre su exclusión y no dudó en elogiarse a sí misma. "¿Es porque soy madre de familia? ¿Me están discriminando por ser madre de familia? Pero estoy bien rica, ya me han visto. Mis carnes están muy bien. ¿Por qué no puedo ir a 'La Casita'?", agregó.

"Pía Copello es mayor que yo": Anahí de Cárdenas bromea sobre 'La Casita'

En ese momento, la también influencer sorprendió con una broma a María Pía Copello, quien, previamente, había anunciado en sus redes sociales que participaría en este escenario del cantante puertorriqueño. "¿O es porque estoy mayor? Eso no puede ser porque a Pía Copello la han invitado y ella es mayor que yo, y ella también es madre", compartió Anahí.

Más adelante, la recordada 'Rubí' de 'Al fondo hay sitio' lanzó un comentario sobre la producción del concierto de Bad Bunny en Perú. "¿Quién está organizando este evento que no nos han invitado? Ya no nos invitan a fiestas, ¿por qué?", sentenció.

Por supuesto, todo se trató de un contenido de humor para sus redes sociales en compañía de su esposo, a quien expuso brevemente con un look bastante hogareño. En redes sociales, los seguidores de la actriz no tardaron en reaccionar con alegría a su video, dejando comentarios como "¿Cómo es posible que no estés?", "Me hiciste el día" y "Tú le aportarías mucha clase a 'La Casita'".



