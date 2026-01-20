HOYSuscripcion LR Focus

Pamela López denuncia a Christian Cueva por presunto maltrato psicológico tras llamada telefónica en Navidad

La popular “Kittypam” decidió llevar el conflicto a la vía legal y denunciar al jugador por presunto maltrato psicológico tras una comunicación que mantuvieron la noche del 25 de diciembre.

López llegó acompañada de su abogado a una comisaría de San Isidro para formalizar la denuncia contra el futbolista. Foto: Composición LR
Los momentos de tensión entre Pamela López y Christian Cueva parecen no tener fin. Esta vez, la trujillana apareció en las pantallas de televisión para anunciar que formalizó una denuncia contra su expareja y padre de sus hijos. Acompañada de su abogado, la influencer acudió a una dependencia policial en San Isidro para iniciar un proceso legal por presunto maltrato psicológico.

Según explicó López, esta decisión se tomó tras la recordada llamada telefónica que recibió del futbolista durante las celebraciones navideñas del 2025. El caso se dio a conocer luego de que Pamela hablara para las cámaras del programa Amor y Fuego, donde también aprovechó para referirse directamente a la defensa legal del ‘Aladino’.

La denuncia de Pamela López contra Christian Cueva

El anuncio se produce en paralelo a un nuevo intercambio mediático entre ambas partes, luego de que la abogada de Cueva, Medaly Barrientos, cuestionara las versiones de la popular “Kittypam” sobre el proceso legal que mantienen desde hace varios meses.

“Acabo de formalizar mi denuncia por maltrato psicológico. ¿Qué pensaste? ¿Qué me iba a quedar de brazos cruzados? No. Preocúpese, señora, en seguir defendiendo lo indefendible. Yo siempre voy a velar por los derechos de mis hijos y contra ellos y contra mí nadie va a pasar, menos tú”, sostuvo Pamela.

Como se recuerda, el origen del caso se remonta a las celebraciones navideñas del año pasado, cuando el jugador del Juan Pablo II intentó comunicarse con Pamela para hablar con sus hijos. La llamada terminó generando un intercambio de palabras que la influencer calificó como el detonante para acudir a la vía legal.

Responde con todo a abogada de Christian Cueva

Indignada por lo que considera una estrategia para desacreditarla, Pamela López arremetió en televisión nacional contra la abogada del futbolista. Durante su intervención en el programa de Willax, la influencer calificó de “descerebrada” a Barrientos por solicitar una tenencia compartida y por acusarla de alterar los precios para que le aumenten la pensión para sus hijos.

“¿Desde cuándo a tu patrocinado no lo ves con sus hijos? Así quieren tenencia compartida... de verdad que hay que ser descerebrada. Así tratan de amedrentarme”, expresó visiblemente molesta.

López también desmintió haber inflado los precios de la pensión, valorada en S/64.000, y pidió que se revisen bien los gastos antes de lanzar acusaciones sin fundamento. “Con un cuadro es fácil comprobarlo...”, respondió al ser consultada por las cifras que había presentado como sustento para la manutención de sus menores hijos.

