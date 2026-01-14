La familia de Melissa y Tepha Loza atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras conocerse el diagnóstico de cáncer de su madre, María Guadalupe Vigil. Fue Tepha, la menor de las reconocidas hermanas, quien decidió compartir públicamente esta noticia a través de un video en sus redes sociales, donde abrió su corazón para hablar del proceso oncológico que enfrenta su progenitora.

Según relató la exchica reality de 'Esto es guerra', la enfermedad fue detectada aproximadamente en diciembre de 2025. Desde entonces, su mamá inició un tratamiento con medicina convencional; sin embargo, al experimentar fuertes efectos secundarios, optó por recurrir a una terapia alternativa que le estaría brindando resultados alentadores.

Madre de Melissa Loza enfrenta enfrenta el cáncer con tratamiento alternativo

Sin entrar en detalles sobre el tipo de cáncer detectado, Tepha Loza reveló las afectaciones que vivió su madre por las quimioterapias y radioterapias, dos tratamientos oncológicos de la medicina moderna que atacan todo tipo de células, incluyendo las cancerígenas. "En esos días que estuvo con esas terapias se deterioró bastante porque ambas atacan las células malignas, pero también matan las buenas. Es por eso que se le cae el pelito y la deteriora por dentro también", contó.

Ante esa situación, decidieron investigar y se encontraron con una propuesta diferente: el muérdago, una planta que se usa como terapia en la medicina alternativa y a la que personas como el actor Christian Thorsen han recurrido. "Muchos médicos no creen en ese tipo de medicamentos, pero por experiencia de otras personas logramos llegar al muérdago", agregó.

"Está luchando": Tepha Loza sobre la valentía de su madre al batallar contra el cáncer

En esa línea, la hermana de Melissa Loza reveló que su madre muestra una notable mejoría luego de iniciar el tratamiento alternativo. "Mi mamá ya tuvo la primera sesión con el muérdago y, la verdad, le ha ido súper bien. Está funcionando y hay esperanza", expresó con alivio.

Más adelante, dejó en claro que, en medio de esta difícil batalla, su progenitora enfrenta con valentía el cáncer y se ha convertido en un ejemplo de resistencia para toda la familia. "Súper positiva, mi mamá está luchando, sigue luchando junto a nosotros. Nos está transmitiendo una fortaleza increíble como hijos para acompañarla en este proceso y hacerlo más llevadero, sobre todo para ella", sentenció la exintegrante de 'Esto es guerra'.