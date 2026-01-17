HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Jerí extiende el estado de emergencia por 30 días más
Jerí extiende el estado de emergencia por 30 días más     Jerí extiende el estado de emergencia por 30 días más     Jerí extiende el estado de emergencia por 30 días más     
Espectáculos

De Natalie Vértiz a Yaco Eskenazi: estos fueron todos los famosos de la farándula nacional invitados a 'La Casita' de Bad Bunny

Natalie Vértiz destacó en 'La Casita' de Bad Bunny, mientras que su esposo, Yaco Eskenazi, tuvo una presencia más discreta. En este segmento del concierto también figuraron como invitadas varias influencers.

'La Casita' es uno de los segmentos más esperados por los fans de Bad Bunny.
'La Casita' es uno de los segmentos más esperados por los fans de Bad Bunny. | Foto: composición LR/Instagram/TikTok/beckanksksk

'La Casita' de Bad Bunny es uno de los segmentos más esperados por los fanáticos del 'Conejo Malo', no solo por su ubicación privilegiada, sino también porque en cada país numerosos famosos locales brillan en calidad de invitados. Son ellos quienes tienen la misión de acompañar al artista a lo largo de toda la segunda parte del concierto, bailando y animando en este escenario alterno, que fue incorporado exclusivamente en la gira 'Debí Tirar Más Fotos World Tour'.

En Perú, fue grande la expectativa por conocer quiénes serían las figuras de la farándula nacional presentes, en medio de rumores de que, posiblemente, algunos podrían repetir el privilegio que gozaron en 'Camina con la loba', cuando desfilaron junto a Shakira en sus shows realizados en 2025.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ ÁREAS DEL CUERPO SON MÁS VULNERABLES SEGÚN TU SIGNO? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Bad Bunny comete error en vivo y grita el nombre de Chile durante su primer concierto en Lima

lr.pe

Todos los famosos peruanos invitados en 'La Casita' de Bad Bunny

El primero de los dos espectáculos en el Estadio Nacional de Lima se realizó con rotundo éxito este viernes 16 de enero de 2026. En esta fecha, una de las invitadas más reconocidas en 'La Casita' de Bad Bunny fue Natalie Vértiz, quien brilló con delicadeza y carisma. El esposo de la presentadora, Yaco Eskenazi, también fue visto en este escenario, justo detrás de ella.

Otras figuras presentes en este segmento del concierto fueron la empresaria Vanessa López, exesposa del cantante Carlos 'Tomate' Barraza, así como las influencers Miranda Salaverry y Gabriela Álava, quien fue pareja del futbolista Jean Deza.

PUEDES VER: "¡Perú es otra cosa!": así fue el regreso de Bad Bunny al Estadio Nacional [CRÓNICA]

lr.pe

Natalie Vértiz revela cómo llegó a 'La Casita' de Bad Bunny

Tras el multitudinario concierto, Natalie Vértiz fue abordada en las afueras del Estadio Nacional. Al ser consultada sobre cómo se había dado la oportunidad de ser invitada a 'La Casita' de Bad Bunny, la exreina de belleza reveló, sin entrar en detalles: "Estábamos con mi amiga Miranda Salaverry y todos mis amigos, mis amigas, Yaco. Y bueno, nos vieron y nos llevaron".

Luego de este primer espectáculo, se aviva la curiosidad por conocer a las figuras que aparecerán en este segmento en la segunda y última fecha del 'Conejo Malo' en Lima, programada para el sábado 17 de enero. Por lo pronto, la presencia de María Pía Copello, quien también destacó en 'Camina con la Loba', ha sido confirmada por la misma conductora.

Notas relacionadas
Bad Bunny comete error en vivo y grita el nombre de Chile durante su primer concierto en Lima

Bad Bunny comete error en vivo y grita el nombre de Chile durante su primer concierto en Lima

LEER MÁS
Natalie Vértiz brilla en 'La Casita' de Bad Bunny en el primer concierto del cantante en el Estadio Nacional

Natalie Vértiz brilla en 'La Casita' de Bad Bunny en el primer concierto del cantante en el Estadio Nacional

LEER MÁS
Conciertos en Lima 2026: guía completa con fechas, horarios y venta de entradas para BTS, Bad Bunny y más artistas internacionales

Conciertos en Lima 2026: guía completa con fechas, horarios y venta de entradas para BTS, Bad Bunny y más artistas internacionales

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pamela López revela cuánto ganaba Christian Cueva al mes en Arabia Saudita y deja en shock a ‘Peluchín’: “¿Cómo es posible?”

Pamela López revela cuánto ganaba Christian Cueva al mes en Arabia Saudita y deja en shock a ‘Peluchín’: “¿Cómo es posible?”

LEER MÁS
¿Boda a la vista? Pamela Franco pone paños fríos a la idea de boda con Christian Cueva: “Poco a poco”

¿Boda a la vista? Pamela Franco pone paños fríos a la idea de boda con Christian Cueva: “Poco a poco”

LEER MÁS
Magaly Medina se pronuncia tras parodia de María Pía Copello sobre su cirugía facial: "A mí se me quiere o se me odia"

Magaly Medina se pronuncia tras parodia de María Pía Copello sobre su cirugía facial: "A mí se me quiere o se me odia"

LEER MÁS
Marcelo Tinelli terminó la relación con Milett Figueroa, según periodista argentino: “Ya no da para más”

Marcelo Tinelli terminó la relación con Milett Figueroa, según periodista argentino: “Ya no da para más”

LEER MÁS
Melissa Klug revela que Samahara Lobatón se negó a aceptar la ayuda de su padre, Abel Lobatón: "Lo manda a volar"

Melissa Klug revela que Samahara Lobatón se negó a aceptar la ayuda de su padre, Abel Lobatón: "Lo manda a volar"

LEER MÁS
Natalie Vértiz deja la conducción de ‘Estás en todas’ y Choca Mandros explica las razones de su salida definitiva: “Nos da mucha pena”

Natalie Vértiz deja la conducción de ‘Estás en todas’ y Choca Mandros explica las razones de su salida definitiva: “Nos da mucha pena”

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Lluvias intensas aíslan seis distritos en Pataz y exponen falta de prevención: autoridades exigen decretar estado de emergencia

Científicos revelan el método práctico y casero para eliminar los microplásticos del agua potable

¿Quién es Absalón Vásquez?: conoce al sentenciado exministro de Fujimori que postula al Senado con Renovación Popular

Espectáculos

Julio Iglesias se pronuncia y rechaza acusaciones de agresión sexual en su contra: “Me causa una gran tristeza”

Melissa Klug asegura que Bryan Torres busca enfrentar a Samahara Lobatón en su contra: “Es lo que pretende”

Fernando Carrillo, actor de novelas, asegura que quiere reconquistar a Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela, tras admitir romance: “Algún día”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Absalón Vásquez?: conoce al sentenciado exministro de Fujimori que postula al Senado con Renovación Popular

Presidenta de la Junta Nacional de Justicia plantea destituir a Delia Espinoza como fiscal suprema

Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga: JNE definirá candidaturas presidenciales para Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025