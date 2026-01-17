'La Casita' es uno de los segmentos más esperados por los fans de Bad Bunny. | Foto: composición LR/Instagram/TikTok/beckanksksk

'La Casita' es uno de los segmentos más esperados por los fans de Bad Bunny. | Foto: composición LR/Instagram/TikTok/beckanksksk

'La Casita' de Bad Bunny es uno de los segmentos más esperados por los fanáticos del 'Conejo Malo', no solo por su ubicación privilegiada, sino también porque en cada país numerosos famosos locales brillan en calidad de invitados. Son ellos quienes tienen la misión de acompañar al artista a lo largo de toda la segunda parte del concierto, bailando y animando en este escenario alterno, que fue incorporado exclusivamente en la gira 'Debí Tirar Más Fotos World Tour'.

En Perú, fue grande la expectativa por conocer quiénes serían las figuras de la farándula nacional presentes, en medio de rumores de que, posiblemente, algunos podrían repetir el privilegio que gozaron en 'Camina con la loba', cuando desfilaron junto a Shakira en sus shows realizados en 2025.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ ÁREAS DEL CUERPO SON MÁS VULNERABLES SEGÚN TU SIGNO? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Bad Bunny comete error en vivo y grita el nombre de Chile durante su primer concierto en Lima

Todos los famosos peruanos invitados en 'La Casita' de Bad Bunny

El primero de los dos espectáculos en el Estadio Nacional de Lima se realizó con rotundo éxito este viernes 16 de enero de 2026. En esta fecha, una de las invitadas más reconocidas en 'La Casita' de Bad Bunny fue Natalie Vértiz, quien brilló con delicadeza y carisma. El esposo de la presentadora, Yaco Eskenazi, también fue visto en este escenario, justo detrás de ella.

Otras figuras presentes en este segmento del concierto fueron la empresaria Vanessa López, exesposa del cantante Carlos 'Tomate' Barraza, así como las influencers Miranda Salaverry y Gabriela Álava, quien fue pareja del futbolista Jean Deza.

Natalie Vértiz revela cómo llegó a 'La Casita' de Bad Bunny

Tras el multitudinario concierto, Natalie Vértiz fue abordada en las afueras del Estadio Nacional. Al ser consultada sobre cómo se había dado la oportunidad de ser invitada a 'La Casita' de Bad Bunny, la exreina de belleza reveló, sin entrar en detalles: "Estábamos con mi amiga Miranda Salaverry y todos mis amigos, mis amigas, Yaco. Y bueno, nos vieron y nos llevaron".

Luego de este primer espectáculo, se aviva la curiosidad por conocer a las figuras que aparecerán en este segmento en la segunda y última fecha del 'Conejo Malo' en Lima, programada para el sábado 17 de enero. Por lo pronto, la presencia de María Pía Copello, quien también destacó en 'Camina con la Loba', ha sido confirmada por la misma conductora.