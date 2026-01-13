HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

¿Guadalupe Farfán y Mathias Spitzer son novios? Actores de 'Al fondo hay sitio' se lucen cariñosos en reunión y emocionan a fans

La historia de amor entre los personajes de Guadalupe Farfán y Mathias Spitzer no pudo ser en 'Al fondo hay sitio'; sin embargo, en la vida real, los actores han generado gran expectativa por su complicidad.

Guadalupe Farfán y Mathias Spitzer se consolidaron como una de las duplas más aplaudidas de la temporada 2025 de 'Al fondo hay sitio'.
Guadalupe Farfán y Mathias Spitzer se consolidaron como una de las duplas más aplaudidas de la temporada 2025 de 'Al fondo hay sitio'.

La popular serie peruana 'Al fondo hay sitio' sigue generando comentarios más allá de la pantalla. Esta vez, los protagonistas de una de las parejas más comentadas de la ficción, Guadalupe Farfán y Mathias Spitzer, quienes dieron vida a 'July' y al Dr. Vivas en el programa de América TV, vuelven a despertar rumores sobre un posible romance fuera de los sets. Una reciente aparición pública en la que se mostraron muy cercanos ha encendido las especulaciones entre los seguidores.

La imagen difundida en redes sociales y medios muestra a los actores compartiendo un momento de evidente complicidad. La escena ha sido suficiente para que los fanáticos se pregunten si la química que conquistó a la audiencia en la novela ha trascendido la ficción y se ha convertido en una relación real.

La foto que encendió rumores de un romance entre Guadalupe Farfán y Mathias Spitzer

Durante una reunión, Guadalupe Farfán y Mathias Spitzer fueron captados tomados de la mano, gesto que rápidamente se viralizó. La actriz, quien dio vida a 'July', la sobrina de 'Charito' en 'Al fondo hay sitio', aparece sonriente mientras el intérprete del Dr. Francisco Vivas la abraza por la espalda.

La fotografía difundida en diversos portales de espectáculos desató una intensa reacción en redes sociales. Para gran parte de los seguidores, la imagen refuerza lo que ya se intuía: que la cercanía entre los jóvenes actores peruanos habría trascendido la ficción y se convirtió en un romance real, concretando la historia de amor que sus personajes no lograron consolidar en la serie.

Además de actuar en 'Al fondo hay sitio', Guadalupe Farfán y Mathias Spitzer se han mostrado juntos en redes sociales. Foto: captura JimmyShow TV

Además de actuar en 'Al fondo hay sitio', Guadalupe Farfán y Mathias Spitzer se han mostrado juntos en redes sociales.

PUEDES VER: Melissa Klug denunció a Bryan Torres por agredir a Samahara Lobatón: empresaria lo acusa de feminicidio en grado tentativa

lr.pe

¿Qué se sabe sobre la relación entre Guadalupe Farfán y Mathias Spitzer?

Los rumores sobre una posible relación entre Guadalupe y Mathias no son nuevos. Desde que sus personajes comenzaron a interactuar en 'AFHS', la química fue evidente y generó gran expectativa entre los televidentes. La historia de 'July' y el Dr. Vivas se convirtió en una de las más comentadas de la última temporada y, aunque en la serie no prosperó, ahora parece tener un eco en la vida real. Más allá de la reciente foto, la pareja también ha compartido numerosos momentos de complicidad en sus redes sociales e incluso han cantado juntos, siendo su tema 'Si lo sientes', una reversión de la canción de Foné, el himno del amor de sus personajes.

Cabe destacar que Mathias, de 28 años, además de su rol en la ficción, es cantante del grupo de pop peruano Foné, lo que lo mantiene activo en la escena musical. Por su parte, Guadalupe, de 21 años, ha consolidado su carrera como actriz joven y figura emergente de la televisión nacional, actualmente con nuevos retos tras despedirse de la serie de América TV con el final de su temporada 2025.

La posibilidad de que ambos sean pareja fuera de los sets ha emocionado a sus seguidores, aunque hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado oficialmente el romance.

