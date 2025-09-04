Josetty Hurtado, hija mayor de Andrés Hurtado, conocido como Chibolín, compartió con orgullo la compra de un lujoso departamento en Las Vegas junto con su prometido, el empresario Esse Davis. La noticia la compartió a través de sus redes sociales con un mensaje emotivo que refleja un sueño cumplido tras varios años de esfuerzo.

“Después de 8 años y medio juntos, mudándonos de apartamento en apartamento, de casa en casa, Jesse y yo por fin damos el primer paso hacia nuestra etapa más importante: Las Vegas. Emocionados por diseñar nuestro nuevo espacio, su oficina, mi estudio y crear la casa de nuestros sueños”, escribió la influencer de 37 años, acompañando sus palabras con fotos y videos desde su nuevo hogar.

Josetty Hurtado comparte emotivo mensaje tras comprarse lujoso departamento

El programa 'América hoy' difundió un reportaje sobre esta adquisición, que llega tras más de ocho años de mudanzas entre diferentes viviendas en Estados Unidos. Ahora, la influencer celebra la estabilidad de contar con un espacio propio donde podrá construir su hogar definitivo.

Josetty Hurtado destacó que tanto ella como su pareja se encuentran entusiasmados por decorar cada ambiente del inmueble, al que consideran el lugar perfecto para iniciar una nueva etapa. Entre los planes está incluir una oficina, un estudio personal y varios espacios dedicados a sus mascotas, que forman parte importante de su vida.

Hija de Chibolín obtuvo su nacionalidad americana

En noviembre de 2024, la influencer reveló a sus más de 900.000 seguidores de Instagram que había obtenido la ciudadanía estadounidense, tras 13 años de preparación y estudios. “Soy americana. Feliz Día de Acción de Gracias, después de 13 años y tanta preparación y estudio tan duro que finalmente soy ciudadana de los Estados Unidos. Estoy tan agradecida”, expresó en un emotivo video.

En aquella ocasión, estuvo acompañada de su hermana Génnesis Hurtado, quien la apoyó durante el proceso de juramentación. La hija mayor de Chibolin, quien vive en Estados Unidos desde hace más de 10 años, ha sabido construir una carrera sólida como creadora de contenido en moda, belleza y estilo de vida, y ahora celebra un nuevo capítulo junto a su prometido en una de las ciudades más icónicas del mundo.