Caos en el concierto de Bad Bunny en Lima: colapsa zona VIP y decenas sufren síntomas de asfixia

El último concierto de Bad Bunny en Lima, celebrado la noche del sábado 17 de enero en el Estadio Nacional, fue un auténtico caos. Se reportó en redes sociales que decenas de asistentes presentaron síntomas de asfixia tras el colapso de la zona VIP, provocado por la extrema aglomeración de personas que querían estar cerca de la exclusiva ‘Casita de Bad Bunny’.

Algunos de los afectados compartieron su experiencia en TikTok, relatando momentos de incomodidad y ansiedad al quedar rodeados y sin espacio para moverse.

Asistentes reportan asfixia de varios asistentes y deslizan posible sobreventa de boletos

En uno de los relatos, un espectador contó que varias personas comenzaron a presentar dificultad para respirar debido a la aglomeración de la multitud. La organización del evento observó la situación y ordenó que quienes estaban más cerca del escenario retrocedieran para permitir que el personal médico atendiera a los afectados.

Incluso, la influencer Bárbara Bvlogs captó imágenes desde su ubicación en la zona norte, uno de los sectores más exclusivos del concierto, donde los boletos tienen un alto precio, y que estaba abarrotado de asistentes, deslizando una posible sobreventa de entradas. "Por un momento pensé que lo cancelarían", comentó, al notar la cantidad inusual de personas en las tribunas.

Afortunadamente, las personas que necesitaron atención médica fueron auxiliadas rápidamente y la situación no pasó a mayores, según relataron los asistentes. No se registraron incidentes fatales ni heridos graves, lo que permitió que el concierto de Bad Bunny continuará.