Natalie Vértiz lamentó que el concierto de Bad Bunny se haya visto manchado por este acto de Bullying. Foto: Composición LR/América TV/Instagram.

Natalie Vértiz se pronunció luego de que se viralizaran las imágenes en las que la influencer, conocida en redes sociales como ‘Angikitty’, denunció durante una transmisión en vivo en TikTok haber sido presuntamente agredida física y verbalmente por el estudiante Nicolás Dorrego, en pleno concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional.

La exMiss Perú, quien también asistió al espectáculo y estuvo ubicada en ‘La Casita’, condenó lo ocurrido y arremetió contra el joven, calificándolo de “Atorrante y desubicado. Qué rabia tengo”, escribió la modelo, compartiendo además el video de la víctima llorando tras hacer su denuncia.

Natalie Vértiz arremete contra estudiante que se burló de la apariencia de influencer

Tras conocerse el caso del estudiante acusado de burlarse de la apariencia de la influencer ‘Angikitty’ y de jalarle el cabello durante el concierto del ‘conejo malo’, Natalie Vértiz utilizó su cuenta oficial de Instagram para criticar duramente a Nicolás Dorrego, de 19 años, sindicado como el responsable.

"No puedo creer que hasta el día de hoy siga existiendo gente tan atorrante y desubicada. Toda mi solidaridad para ti, Angie, nadie merece ese maltrato y mucho menos esa humillación. Rechazo completamente el bullying y la agresión", escribió la esposa de Yaco Esquenazi.

Además, lamentó que un espectáculo como el de Bad Bunny se haya visto empañado por este acto de bullying contra una joven influencer debido a su apariencia. "Qué pena que un momento que debió ser una experiencia increíble, se haya visto empañado con este momento tan lamentable, qué rabia tengo", concluyó Vértiz.

Natalie Vértiz revela cómo lograr entrar a la ‘Casita’ de Bad Bunny

Natalie Vértiz fue una de las personalidades de la televisión peruana que estuvo presente en la famosa ‘Casita’ de Bad Bunny durante la primera fecha de su concierto. La modelo contó que no recibió ninguna invitación previa y que fueron los propios encargados del evento quienes, al verla, la invitaron a ingresar a ese exclusivo espacio.

''Estábamos con mi amiga Miranda Salaverry y todos mis amigos, mis amigas, Yaco. Y bueno, nos vieron y nos dijeron vamos a 'La Casita, así que todo fue así”, reveló.