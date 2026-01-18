HOYSuscripcion LR Focus

Natalie Vértiz lanza fuerte mensaje contra estudiante que ofendió a influencer durante concierto de Bad Bunny: “Qué rabia tengo”

Modelo Natalie Vértiz se indignó tras conocer el caso viral del estudiante de 19 años que se burló de la apariencia de la influencer ‘Angikitty’ en pleno show de Bad Bunny en el Estadio Nacional. 

Natalie Vértiz lamentó que el concierto de Bad Bunny se haya visto manchado por este acto de Bullying. Foto: Composición LR/América TV/Instagram.
Natalie Vértiz se pronunció luego de que se viralizaran las imágenes en las que la influencer, conocida en redes sociales como ‘Angikitty’, denunció durante una transmisión en vivo en TikTok haber sido presuntamente agredida física y verbalmente por el estudiante Nicolás Dorrego, en pleno concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional.

La exMiss Perú, quien también asistió al espectáculo y estuvo ubicada en ‘La Casita’, condenó lo ocurrido y arremetió contra el joven, calificándolo de “Atorrante y desubicado. Qué rabia tengo”, escribió la modelo, compartiendo además el video de la víctima llorando tras hacer su denuncia.

PUEDES VER: De Natalie Vértiz a Yaco Eskenazi: estos fueron todos los famosos de la farándula nacional invitados a 'La Casita' de Bad Bunny

Natalie Vértiz arremete contra estudiante que se burló de la apariencia de influencer

Tras conocerse el caso del estudiante acusado de burlarse de la apariencia de la influencer ‘Angikitty’ y de jalarle el cabello durante el concierto del ‘conejo malo’, Natalie Vértiz utilizó su cuenta oficial de Instagram para criticar duramente a Nicolás Dorrego, de 19 años, sindicado como el responsable.

"No puedo creer que hasta el día de hoy siga existiendo gente tan atorrante y desubicada. Toda mi solidaridad para ti, Angie, nadie merece ese maltrato y mucho menos esa humillación. Rechazo completamente el bullying y la agresión", escribió la esposa de Yaco Esquenazi.

Además, lamentó que un espectáculo como el de Bad Bunny se haya visto empañado por este acto de bullying contra una joven influencer debido a su apariencia. "Qué pena que un momento que debió ser una experiencia increíble, se haya visto empañado con este momento tan lamentable, qué rabia tengo", concluyó Vértiz.

PUEDES VER: Presunto caso de violencia de género en concierto de Bad Bunny: joven denuncia agresión física y verbal

Natalie Vértiz revela cómo lograr entrar a la ‘Casita’ de Bad Bunny

Natalie Vértiz fue una de las personalidades de la televisión peruana que estuvo presente en la famosa ‘Casita’ de Bad Bunny durante la primera fecha de su concierto. La modelo contó que no recibió ninguna invitación previa y que fueron los propios encargados del evento quienes, al verla, la invitaron a ingresar a ese exclusivo espacio.

''Estábamos con mi amiga Miranda Salaverry y todos mis amigos, mis amigas, Yaco. Y bueno, nos vieron y nos dijeron vamos a 'La Casita, así que todo fue así”, reveló.  

De Natalie Vértiz a Yaco Eskenazi: estos fueron todos los famosos de la farándula nacional invitados a 'La Casita' de Bad Bunny

Natalie Vértiz cuenta cómo fue que llegó a ‘La Casita’ de Bad Bunny junto a Yaco Eskenazi

Natalie Vértiz deja la conducción de ‘Estás en todas’ y Choca Mandros explica las razones de su salida definitiva: “Nos da mucha pena”

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

Deisy Araujo denuncia que vecinos de su departamento le prohíben usar las áreas comunes: “Pago S/600 de mantenimiento”

Ráfaga: ¿qué pasó con el vocalista Rodrigo Tapari y por qué dejó la agrupación de cumbia?

Famoso exchico reality, Miguel Arce, reaparece en Perú y anuncia que tendrá programa propio en ATV: “Esto sí es amor”

Murió Tomás Pacheco, autor del huayno “Qué linda flor”, a los 83 años

Melissa Paredes, Vania Bludau y más presentes como invitados en 'La Casita' de Bad Bunny durante el segundo concierto en Lima

Deysi Araujo confiesa que se convirtió en abuela, pero sorprende al exponer su reacción: "Lloré mucho, me chocó"

