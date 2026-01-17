HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Melissa Paredes, Vania Bludau y más presentes como invitados en 'La Casita' de Bad Bunny durante el segundo concierto en Lima

Famosos de la farándula nacional brillan en 'La Casita' este sábado 17 de enero en el Estadio Nacional. Entre los invitados de Bad Bunny destacan la empresaria Melissa Paredes y su esposo, Anthony Aranda.

Segundo y último concierto de Bad Bunny en Lima 2026 se celebra este sábado 17 de enero.
Segundo y último concierto de Bad Bunny en Lima 2026 se celebra este sábado 17 de enero. | Foto: composición LR/Ric LaTorres/TikTok/Instagram

Se revelaron a los invitados de 'La Casita' en la segunda fecha de Bad Bunny en Perú. Este sábado 17 de enero, personalidades de la farándula nacional como las influencers Vania Bludau y Melissa Paredes destacan en este segmento del espectáculo.

El Estadio Nacional congrega a miles de fanáticos en esta, la última fecha del 'Conejo Malo' en el país como parte de su gira 'Debí tirar más fotos World Tour'. La emoción por conocer a los invitados era alta luego de que la noche anterior destacaran rostros como Natalie Vértiz y su esposo, Yaco Eskenazi.

PUEDES VER: Bad Bunny comete error en vivo y grita el nombre de Chile durante su primer concierto en Lima

lr.pe

¿Quiénes fueron invitados a 'La Casita' en el segundo concierto de Bad Bunny en Lima?

Además de Vania Bludau y Melissa Paredes, la presencia de Anthony Aranda, el esposo de esta última, fue notoria. Otra personalidad local en 'La Casita' es la creadora de contenido Luana Barrón.

Recordamos que la noche anterior Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi fueron invitados a este escenario del concierto, al igual que las influencers Vanessa López, Miranda Salaverry y Gabriela Álava.

