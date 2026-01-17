Segundo y último concierto de Bad Bunny en Lima 2026 se celebra este sábado 17 de enero. | Foto: composición LR/Ric LaTorres/TikTok/Instagram

Se revelaron a los invitados de 'La Casita' en la segunda fecha de Bad Bunny en Perú. Este sábado 17 de enero, personalidades de la farándula nacional como las influencers Vania Bludau y Melissa Paredes destacan en este segmento del espectáculo.

El Estadio Nacional congrega a miles de fanáticos en esta, la última fecha del 'Conejo Malo' en el país como parte de su gira 'Debí tirar más fotos World Tour'. La emoción por conocer a los invitados era alta luego de que la noche anterior destacaran rostros como Natalie Vértiz y su esposo, Yaco Eskenazi.

¿Quiénes fueron invitados a 'La Casita' en el segundo concierto de Bad Bunny en Lima?

Además de Vania Bludau y Melissa Paredes, la presencia de Anthony Aranda, el esposo de esta última, fue notoria. Otra personalidad local en 'La Casita' es la creadora de contenido Luana Barrón.

Recordamos que la noche anterior Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi fueron invitados a este escenario del concierto, al igual que las influencers Vanessa López, Miranda Salaverry y Gabriela Álava.