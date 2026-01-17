Bad Bunny regresa al Estadio Nacional para ofrecer su segundo show. | Foto Composición LR / Sebastián Blanco Salazar / URPI-LR / Google

Bad Bunny regresa al Estadio Nacional para ofrecer su segundo show. | Foto Composición LR / Sebastián Blanco Salazar / URPI-LR / Google

Bad Bunny se presentará nuevamente este sábado 17 de enero en Lima, tras su primer show del viernes 16, que desató gran entusiasmo entre sus seguidores. Se estima que el segundo concierto también tenga gran acogida.

Durante su primer show, el artista generó sorpresa al mencionar “Chile” en lugar de Perú, un hecho que rápidamente se difundió en redes sociales. Varios asistentes captaron el momento y las opiniones se dividieron. Algunos escribieron: “¿Cómo es eso que Bad Bunny gritó Chile en Perú?” o “Se le viene funaaa, estás en Perú”. Sin embargo, otros señalaron que el artista dijo “Dile” y no cometió ningún error.

Objetos prohibidos para el concierto de Bad Bunny

La organización informó que la seguridad será rigurosa para proteger a los asistentes. No se permitirá el ingreso de bolsos grandes, cámaras profesionales con lentes desmontables, drones, filmadoras, alimentos, bebidas, armas blancas, punteros láser, pirotecnia, sillas plegables, sombrillas metálicas, selfie sticks ni correas con accesorios metálicos.

Por otro lado, sí se autoriza ingresar bloqueador solar en envases de hasta 200 ml y botellas plásticas o vasos térmicos vacíos, los cuales podrán llenarse en los puntos de hidratación dentro del estadio.

Accesos diferenciados según tu zona

Para evitar aglomeraciones, el Estadio Nacional cuenta con ingresos específicos según la ubicación del ticket: