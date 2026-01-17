Concierto de Bad Bunny en Lima HOY EN VIVO: minuto a minuto del segundo show del ‘Conejo Malo’ en el Estadio Nacional
Bad Bunny regresa al Estadio Nacional por segunda fecha de su gira ‘Debí tirar más fotos’.
Bad Bunny se presentará nuevamente este sábado 17 de enero en Lima, tras su primer show del viernes 16, que desató gran entusiasmo entre sus seguidores. Se estima que el segundo concierto también tenga gran acogida.
Durante su primer show, el artista generó sorpresa al mencionar “Chile” en lugar de Perú, un hecho que rápidamente se difundió en redes sociales. Varios asistentes captaron el momento y las opiniones se dividieron. Algunos escribieron: “¿Cómo es eso que Bad Bunny gritó Chile en Perú?” o “Se le viene funaaa, estás en Perú”. Sin embargo, otros señalaron que el artista dijo “Dile” y no cometió ningún error.
Objetos prohibidos para el concierto de Bad Bunny
La organización informó que la seguridad será rigurosa para proteger a los asistentes. No se permitirá el ingreso de bolsos grandes, cámaras profesionales con lentes desmontables, drones, filmadoras, alimentos, bebidas, armas blancas, punteros láser, pirotecnia, sillas plegables, sombrillas metálicas, selfie sticks ni correas con accesorios metálicos.
Por otro lado, sí se autoriza ingresar bloqueador solar en envases de hasta 200 ml y botellas plásticas o vasos térmicos vacíos, los cuales podrán llenarse en los puntos de hidratación dentro del estadio.
Accesos diferenciados según tu zona
Para evitar aglomeraciones, el Estadio Nacional cuenta con ingresos específicos según la ubicación del ticket:
- Zona Platinum, Oriente y Zona Pit A: acceso por la Vía Expresa (Av. Paseo de la República).
- Tribuna Norte y VIP: entrada por Av. 28 de Julio con Paseo de la República.
- Zona Occidente, Palcos y VIP Nation: ingreso por Calle Saco Oliveros, lado de Av. Petit Thouars.
- Tribuna Occidente y segunda entrada Zona Platinum: acceso por Calle Madre de Dios.