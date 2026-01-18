Jóvenes denuncian que fueron estafadas con entradas de Bad Bunny. | Foto composición LR / Google/ Arroz con mango

El paso de Bad Bunny por Lima dejó momentos inolvidables para miles de seguidores que lograron ingresar al Estadio Nacional los días viernes 16 y sábado 17 de enero. Sin embargo, no todos pudieron disfrutar del espectáculo del artista puertorriqueño, pese a tener la ilusión de vivir el concierto en primera fila.

Tres jóvenes denunciaron que fueron víctimas de una estafa tras adquirir supuestas entradas platinum para uno de los shows. Ambas esperaban acceder al recinto, pero terminaron quedándose fuera y sin posibilidad de recuperar el dinero entregado.

Estafa con entradas de Bad Bunny en Lima

Las afectadas contaron su experiencia a la página de TikTok 'Arroz con mango', donde explicaron que confiaron en un revendedor que les ofreció boletos de alta categoría. Según su testimonio, el engaño se descubrió cuando intentaron validar los accesos y estos resultaron inválidos.

“No compren a revendedores, no compren… nunca me voy a recuperar de lo que nos ha pasado hoy día fue un hombre… todos los hombres mienten, todos son iguales, todos salidos de la misma escuela, todos cortados por la misma tijera”, expresó una de las jóvenes.

Tres mil soles perdidos tras falsa venta de entradas para concierto de Bad Bunny

Las denunciantes aseguraron que compraron entradas platinum, las cuales fueron ofrecidas a un precio muy por encima del valor oficial. En total, el monto perdido alcanzó los tres mil soles, lo que agravó la frustración tras quedarse fuera del concierto.

“Hemos comprado platinum y nos han estafado a las tres”, señaló una de ellas. Otra agregó: “Por mientras estaremos aquí para llorar, ni más compro a revendedores”, reflejando el impacto emocional del engaño.

Reacciones tras la estafa de entradas para Bad Bunny

El caso no pasó desapercibido en redes sociales, donde los usuarios reaccionaron al video compartido. Algunos expresaron empatía, mientras otros cuestionaron la compra a terceros pese a las advertencias frecuentes.

“Tranqui lo dicen, yo estuviera llorando horrible”, “Yo estaría llorando por mil soles”, “No entiendo cómo hay gente que cae en eso si hay tanta información”, “Y yo llorando por 50 soles”, fueron algunas de las respuestas que se leyeron en plataformas digitales.

Precios oficiales de las entradas de Bad Bunny en Lima 2026

Estos fueron los precios oficiales de la última gira de Bad Bunny en el país: