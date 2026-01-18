La noche del sábado 17 de enero Bad Bunny culminó la segunda fecha del 'Debí Tirar Más Fotos World Tour' en el Estadio Nacional en Lima. Miles de fans disfrutaron de sus más grandes éxitos en una noche marcada por el ritmo, el baile y la euforia que tuvo grandes momentos inolvidables, tras su regreso al Perú luego de tres años de ausencia.

Uno de ellos ocurrió minutos antes de que acabase el show, y es que el cantante de origen puertorriqueño dejó en shock al público al revelar su deseo por encontrar el amor en tierras peruanas. "Ojalá me enamore de una de aquí, de Perú", exclamó, desatando los gritos de sus fanáticas quienes no pudieron evitar la emoción. El inesperado momento fue compartido por medio de redes como TikTok.

Cabe indicar que, actualmente Bad Bunny mantiene su vida amorosa en privado sin una pareja confirmada públicamente. Sus últimos exromances fueron con Gabriela Berlingeri y la supermodelo Kendall Jenner, por lo que esta vez, el 'Conejo Malo' no dejó pasar la oportunidad para 'conquistar' a su fans peruanas.

Bad Bunny agradece a su público peruano durante segunda fecha

El segundo concierto de Bad Bunny de este enero de 2026 estuvo lleno de detalles, como la aparición de Ñengo Flow como invitado especial, los asistentes locales de 'La Casita', la revelación del tema 'Booker T' de canción sorpresa, y hasta el emotivo momento con un fan que logró abrazar al intérprete de 'Titi me preguntó' tras ser subido al escenario.

El popular artista no olvidó referirse directamente hacia su público peruano y les brindó unas sentidas palabras de agradecimiento durante la recta final del show. "¡Qué contento estoy de haber venido a Perú en el 2026! Muchas gracias por estas dos noches que nunca olvidaré, gracias por cantar y bailar, por darlo todo. Recuerden disfrutar las cosas de la vida", expresó.