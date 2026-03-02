HOYSuscripcion LR Focus

Candidatos odian los DD. HH.: La polémica que sacude las Elecciones 2026 | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Espectáculos

Actores Zendaya y Tom Holland se casaron en secreto, según Law Roach en los Sag Awards 2026

Estilista personal de Zendaya reveló a nivel mundial, durante la alfombra roja de los Sag Awards, que la actriz contrajo matrimonio con Tom Holland, estrella de la película ‘Spiderman’. 

Zendaya y Tom Holland cuentan con 29 años. Foto: Pandora.
Zendaya y Tom Holland cuentan con 29 años. Foto: Pandora.

El estilista de Zendaya, Law Roach, anunció durante la alfombra roja de los Sag Awards 2026 que la actriz se casó con la estrella de ‘Spiderman’, Tom Holland. El amigo personal de la protagonista de ‘Euphoria’ lo reveló cuando un periodista de Acces Hollywood le consultó del tema.

"La boda ya se celebró. Te la perdiste", reveló el estilista, a lo que el reportero preguntó: "¿Es cierto?", a lo que Roach rió y confirmó: "Es muy cierto".

¿Se comprometieron? Zendaya desata revuelo al lucir anillo de diamantes junto con Tom Holland en Globos de Oro 2025

lr.pe

Zendaya y Tom Holland contrajeron matrimonio, según Law Roach

Tras la bomba que soltó Law Roach, ni Zendaya ni Tom Holland han emitido comunicado alguno para confirmar o desmentir esta información. Vale recordar que en septiembre del 2025 el actor se dirigió a su pareja como “prometida”. Además, en enero de ese mismo año, la joven asistió a los Globos de Oro con un anillo de diamantes, sin embargo, ambos son muy reservados en su vida privada.

“Nuestra relación es algo que protegemos muchísimo y queremos mantener lo más sagrada posible. No creemos que se la debamos a nadie, es cosa nuestra y no tiene nada que ver con nuestras carreras”, aseguró Holland en ese entonces.

¿Cómo se conocieron Zendaya y Tom Holland? La cronología de un romance que inició en el set de Spider-Man: Homecoming

lr.pe

¿Cómo se conocieron Zendaya y Tom Holland?

La pareja, que lleva muchos años conociéndose en el rodaje de ‘Spider-Man: Homecoming’ de Marvel en 2016, hizo pública su relación en 2021. Holland y Zendaya repitieron sus papeles de Peter Parker y Michelle Jones Watson en ‘Spider-Man: Lejos de Casa’ de 2019 y ‘Spider-Man: Sin Camino a Casa’ de 2021.

Además, compartirán pantalla dos veces en 2026: primero en ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ de junio y después en ‘La Odisea’ de Christopher Nolan, de julio. La pareja es conocida por su privacidad y rara vez habla en público sobre su relación. Sin embargo, han sido abiertos sobre las ventajas de trabajar juntos.

Zendaya y Tom Holland habrían contraído matrimonio, según Law Roach, famoso estilista de la actriz

Zendaya y Tom Holland habrían contraído matrimonio, según Law Roach, famoso estilista de la actriz

‘Euphoria’ temporada 3: posible fecha de estreno de la serie con Zendaya, Sydney Sweeney y Jacob Elordi

‘Euphoria’ temporada 3: posible fecha de estreno de la serie con Zendaya, Sydney Sweeney y Jacob Elordi

Natalie Vértiz impacta en Festival de Cannes con icónico vestido que usó Zendaya para promocionar 'Challengers': "Soñando despierta"

Natalie Vértiz impacta en Festival de Cannes con icónico vestido que usó Zendaya para promocionar 'Challengers': "Soñando despierta"

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

