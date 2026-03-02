Actores Zendaya y Tom Holland se casaron en secreto, según Law Roach en los Sag Awards 2026

El estilista de Zendaya, Law Roach, anunció durante la alfombra roja de los Sag Awards 2026 que la actriz se casó con la estrella de ‘Spiderman’, Tom Holland. El amigo personal de la protagonista de ‘Euphoria’ lo reveló cuando un periodista de Acces Hollywood le consultó del tema.

"La boda ya se celebró. Te la perdiste", reveló el estilista, a lo que el reportero preguntó: "¿Es cierto?", a lo que Roach rió y confirmó: "Es muy cierto".

Zendaya y Tom Holland contrajeron matrimonio, según Law Roach

Tras la bomba que soltó Law Roach, ni Zendaya ni Tom Holland han emitido comunicado alguno para confirmar o desmentir esta información. Vale recordar que en septiembre del 2025 el actor se dirigió a su pareja como “prometida”. Además, en enero de ese mismo año, la joven asistió a los Globos de Oro con un anillo de diamantes, sin embargo, ambos son muy reservados en su vida privada.

“Nuestra relación es algo que protegemos muchísimo y queremos mantener lo más sagrada posible. No creemos que se la debamos a nadie, es cosa nuestra y no tiene nada que ver con nuestras carreras”, aseguró Holland en ese entonces.

¿Cómo se conocieron Zendaya y Tom Holland?

La pareja, que lleva muchos años conociéndose en el rodaje de ‘Spider-Man: Homecoming’ de Marvel en 2016, hizo pública su relación en 2021. Holland y Zendaya repitieron sus papeles de Peter Parker y Michelle Jones Watson en ‘Spider-Man: Lejos de Casa’ de 2019 y ‘Spider-Man: Sin Camino a Casa’ de 2021.

Además, compartirán pantalla dos veces en 2026: primero en ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ de junio y después en ‘La Odisea’ de Christopher Nolan, de julio. La pareja es conocida por su privacidad y rara vez habla en público sobre su relación. Sin embargo, han sido abiertos sobre las ventajas de trabajar juntos.