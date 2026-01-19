Vania Bludau fue una de las influencers nacionales que tuvo la oportunidad de estar presente en 'La Casita' de Bad Bunny durante el segundo concierto en el Estadio Nacional. La modelo se lució bailando los éxitos del artista puertorriqueño y no pudo evitar acaparar las miradas del público quienes rápidamente notaron su presencia entre los invitados.

A través de su cuenta de Instagram, Bludau se animó a contar un poco de lo que fue su experiencia, en la cual, confesó que tuvo la intención de bailar uno de sus temas preferidos junto al cantante en la popular 'Casita'. "Les cuento que ayer cuando salió la canción 'Yo perreo sola', no saben las ganas que tenía de bajar donde estaban las bailarinas y darle unos pasos", reveló emocionada.

Vania Bludau asegura que estaba prohibido acercarse a Bad Bunny

De acuerdo con la ex chica reality, la razón por la cuál no pudo cumplir su deseo fue debido a que los invitados tenían prohibido acercársele al artista. Como se pudo conocer gracias a los videos registrados del concierto, hubo muchas personas dentro de 'La Casita' y las medidas se habrían tomado para respetar el espacio del intérprete de 'Debí tirar más fotos'.

"Estaba prohibido que nos bajemos donde estaban los bailarines y ahí estaba Benito. (...) Pero tenía unas ganas", sostuvo Vania evidenciando su sueño frustrado de querer bailar junto al exitoso cantante. Sin embargo, señaló con entusiasmo que aún no pierde las esperanzas por cumplir ese anhelo. "¡Ya será para la próxima!", dijo.