Espectáculos

Vania Bludau confiesa que tuvo la ilusión de bailar con Bad Bunny en ‘La Casita’: “Será para la próxima”

La modelo, que se lució como una de las invitadas de 'La Casita' durante la segunda fecha del concierto, reveló que estaba prohibido acercarse al 'Conejo Malo'. "Tenía tantas ganas", sostuvo. 

Vana Bludau compartió su experiencia en 'La Casita' de Bad Bunny. Foto: Composición LR

Vania Bludau fue una de las influencers nacionales que tuvo la oportunidad de estar presente en 'La Casita' de Bad Bunny durante el segundo concierto en el Estadio Nacional. La modelo se lució bailando los éxitos del artista puertorriqueño y no pudo evitar acaparar las miradas del público quienes rápidamente notaron su presencia entre los invitados.

A través de su cuenta de Instagram, Bludau se animó a contar un poco de lo que fue su experiencia, en la cual, confesó que tuvo la intención de bailar uno de sus temas preferidos junto al cantante en la popular 'Casita'. "Les cuento que ayer cuando salió la canción 'Yo perreo sola', no saben las ganas que tenía de bajar donde estaban las bailarinas y darle unos pasos", reveló emocionada.

Vania Bludau asegura que estaba prohibido acercarse a Bad Bunny

De acuerdo con la ex chica reality, la razón por la cuál no pudo cumplir su deseo fue debido a que los invitados tenían prohibido acercársele al artista. Como se pudo conocer gracias a los videos registrados del concierto, hubo muchas personas dentro de 'La Casita' y las medidas se habrían tomado para respetar el espacio del intérprete de 'Debí tirar más fotos'.

"Estaba prohibido que nos bajemos donde estaban los bailarines y ahí estaba Benito. (...) Pero tenía unas ganas", sostuvo Vania evidenciando su sueño frustrado de querer bailar junto al exitoso cantante. Sin embargo, señaló con entusiasmo que aún no pierde las esperanzas por cumplir ese anhelo. "¡Ya será para la próxima!", dijo.

Melissa Paredes, Vania Bludau y más presentes como invitados en 'La Casita' de Bad Bunny durante el segundo concierto en Lima

Vania Bludau conmueve al revelar pérdida de su mascota y da desgarrador testimonio: "El dolor que siento en mi corazón"

Vania Bludau sorprende con fuerte comentario sobre Mario Irivarren: "Tampoco me interesa”

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

Deisy Araujo denuncia que vecinos de su departamento le prohíben usar las áreas comunes: “Pago S/600 de mantenimiento”

Pamela López revela cuánto ganaba Christian Cueva al mes en Arabia Saudita y deja en shock a ‘Peluchín’: “¿Cómo es posible?”

Natalie Vértiz lanza fuerte mensaje contra estudiante que ofendió a influencer durante concierto de Bad Bunny: “Qué rabia tengo”

Famoso exchico reality, Miguel Arce, reaparece en Perú y anuncia que tendrá programa propio en ATV: “Esto sí es amor”

Christian Yaipén: ¿cómo se conocieron y qué se sabe de su esposa Jenifer Henríquez?

Fue eliminado por Christian Yaipén en ‘La voz Kids’, pero ahora brilla con La Bella Luz: conoce la historia de Stiven Franco

